Quando un autore come Zerocalcare torna con una nuova serie animata, i fan sanno di aspettarsi emozioni, autoironia e una buona dose di riflessione esistenziale. E così è stato anche oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove il fumettista romano ha presentato in anteprima il suo terzo progetto per Netflix. Due spicci debutta sulla piattaforma il 27 maggio, confermando una collaborazione ormai consolidata dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo.

Zerocalcare svela Due spicci: la nuova serie Netflix tra amicizia e disillusione

Durante il panel Zerocalcare – Due spicci e non solo, moderato da Giorgia Fumo all’Auditorium Giovanni Agnelli del Centro Congressi Lingotto, il pubblico ha potuto vedere in anteprima i primi sei minuti del primo episodio. Come nelle produzioni precedenti, Zerocalare firma la serie in qualità di creatore, autore e regista, raccontando ancora una volta il proprio universo fatto di nevrosi, amicizie complicate e quella Roma popolare che ormai conosciamo bene.

Ma questa volta il tono è diverso.