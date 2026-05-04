Zerocalcare è pronto a tornare su Netflix con una nuova serie animata, e questa volta la posta in gioco è ancora più alta. Due Spicci, terzo capitolo della trilogia animata del fumettista romano, debutterà sulla piattaforma il 27 maggio 2026 con 8 episodi inediti.

Zero e Cinghiale alle prese con la vita adulta

La nuova serie creata, scritta e diretta da Zerocalcare segue Zero e Cinghiale nella gestione di un piccolo locale, un’impresa che sembra già in salita fin dalle prime battute: problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano ben oltre il previsto mettono entrambi sotto una pressione crescente. A far precipitare ulteriormente la situazione arrivano il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità del tutto inattese, che costringono i personaggi a confrontarsi con scelte tutt’altro che semplici.

Temi come la precarietà esistenziale, la complessità delle relazioni e le difficoltà della vita adulta contemporanea sono il cuore pulsante della narrazione, raccontati con la consueta miscela di dialetto romano, citazioni pop e riflessioni esistenziali che hanno reso Zerocalcare uno degli autori più amati del panorama italiano. Immancabile, come sempre, la presenza dell’Armadillo, la coscienza di Zero, a cui Valerio Mastandrea torna a prestare la sua inconfondibile voce.

La serie è prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) in collaborazione con BAO Publishing, gli stessi partner dei due capitoli precedenti, Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023).

La colonna sonora: Coez e il ritorno di Giancane

Ad accompagnare il trailer appena rilasciato c’è il brano inedito di Coez, intitolato “Ci vuole una laurea”, che farà parte della colonna sonora ufficiale della serie. Un titolo che già da solo evoca perfettamente le frustrazioni e le contraddizioni della generazione raccontata da Zerocalcare.

Torna poi, come da tradizione, Giancane, cantautore romano e collaboratore storico dell’autore, che firma la sigla di Due Spicci con il brano inedito “Non ti riconosco più”: il debutto è atteso per il 22 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Già autore delle sigle e delle soundtrack di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Giancane ha curato anche la composizione di diversi brani strumentali che arricchiscono i momenti più intensi e malinconici della narrazione.

Prima del debutto ufficiale su Netflix, Zerocalcare presenterà Due Spicci al Salone Internazionale del Libro di Torino il 16 maggio 2026, in un incontro intitolato “Zerocalcare – Due spicci e non solo”, dove l’autore racconterà il dietro le quinte della serie e il suo percorso di crescita nella serialità animata. La serie sarà disponibile su Netflix anche tramite Sky Glass, Sky Q e l’app su Now Smart Stick.