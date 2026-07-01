Tale e quale show torna su Rai1 con la sua quindicesima edizione, e le prime indiscrezioni avevano fatto pensare a un rinnovamento importante della giuria. Carlo Conti aveva lasciato intendere di stare lavorando a una nuova formazione, con Cristiano Malgioglio come unico confermato e Elettra Lamborghini pronta a fare il suo ingresso.

La realtà, però, ha preso una piega diversa. Il conduttore ha alla fine scelto di puntare sulla continuità, confermando il trio già collaudato della stagione precedente: Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi torneranno a giudicare le esibizioni dei concorrenti. Nessuna traccia, quindi, di Elettra Lamborghini nella formazione definitiva. A spiegare la scelta è stato lo stesso Conti, con una formula semplice: “squadra che vince non si cambia“.

Vale la pena ricordare che Alessia Marcuzzi era entrata a far parte della giuria a partire dal 2024, prendendo il posto di Loretta Goggi, e si è guadagnata la riconferma anche per questa nuova edizione. A completare il tavolo, come ormai da tradizione, ci sarà ogni settimana un quarto ospite speciale, un volto diverso del mondo dello spettacolo che si aggiungerà ai tre giudici fissi.

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Quando va in onda e come funziona il voto del pubblico

La quindicesima edizione del varietà, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, ha debuttato il 26 settembre in prima serata su Rai1, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Sono previsti in tutto sette appuntamenti tra spettacolo, musica e intrattenimento.

Anche quest’anno il pubblico da casa avrà un ruolo attivo: durante ogni puntata sarà attivato un sistema di like sui canali social Rai, ovvero X e Facebook, che permetterà di sostenere il proprio artista preferito. I tre talent più votati riceveranno un bonus che si sommerà al punteggio assegnato dalla giuria, rendendo il giudizio finale ancora più dinamico e partecipato. Per restare aggiornati su tutte le novità del programma, è possibile seguire la pagina dedicata a Tale e Quale Show su tutto.tv.