La finale del Grande Fratello Vip 2026 si avvicina e la puntata di stasera, martedì 12 maggio, promette scintille. Su Canale 5, a partire dalle 22.00 circa, Ilary Blasi torna in studio con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli per una delle dirette più attese di questa edizione.

Al centro di tutto, ancora una volta, c’è Francesca Manzini. Nei giorni scorsi Alessandra Mussolini ha perso la pazienza con l’imitatrice, accusandola senza giri di parole di seguire un copione per costruirsi le clip del martedì:

«Ci stai attaccando da ieri, non ce la facciamo più. Stai attaccando da ieri con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione. È tutto falso. Hai rotto il ca***».

La Manzini ha tentato di difendersi, ma la Mussolini ha insistito, arrivando persino a chiedere ai concorrenti di portarla in confessionale. Le tensioni non si sono fermate lì: Francesca ha baciato Raul Dumitras in confessionale dopo un bicchiere di troppo, scatenando un nuovo caos nella casa quando la notizia è emersa. Si è scontrata anche nei giorni seguenti con Antonella Elia, la Mussolini e Adriana Volpe, trovando la difesa del solo Raimondo Todaro e arrivando a dichiarare di non voler più mangiare a tavola con le tre.

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C’è poi il caso della sorella Lilli: dopo la sua sorpresa nella casa, la Manzini si è lasciata sfuggire un «mi ha denunciato?» che ha lasciato tutti a bocca aperta. Incalzata da Todaro e Renato Biancardi, ha spiegato:

«Non stavo scherzando, ero seria, perché io la conosco. So io perché penso che potrebbe davvero denunciarmi, ma non ne parlerò».

Una dichiarazione che ovviamente ha alimentato discussioni sia dentro che fuori dalla casa. Sul fronte più disteso, invece, Antonella Elia e Adriana Volpe, un tempo rivali e ora inseparabili, si sono ritrovate in cucina a confidarsi: la Volpe ha rivelato all’amica che l’ex fidanzato Pietro le aveva mandato dei vocali prima di entrare nella casa, chiedendole di starle vicino. Una rivelazione che apre più di qualche interrogativo su possibili sviluppi sentimentali fuori dal gioco.

Televoto, sondaggi e dove vedere la puntata

Stasera si scoprirà il nome del terzo finalista di questa edizione, dopo che le prime due caselle erano già state occupate da Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Al televoto ci sono cinque concorrenti: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi, finiti lì dopo che la maggior parte dei voti dei concorrenti nella puntata precedente era ricaduta sulla Manzini, esclusa dalla corsa alla finale.

Stando ai sondaggi aggiornati a oggi, la sfida sembra essere un duello a due: Adriana Volpe guida con circa il 42% delle preferenze, seguita da Lucia Ilardo con il 38%. Decisamente più staccati gli altri tre: Raimondo Todaro all’11%, Raul Dumitras al 5% e Renato Biancardi al 4%. Va detto, però, che i sondaggi online fotografano il voto di una fascia molto attiva del pubblico sui social e non sempre coincidono con il risultato ufficiale del televoto Mediaset, quindi l’esito rimane tutto da scoprire.

Per quanto riguarda la finale, al momento non c’è ancora una data ufficiale, ma si ipotizza che il programma possa concludersi il 19 maggio, quando si conoscerà il nome del vincitore di questa edizione. Chi volesse seguire tutto senza perdere un momento, può sintonizzarsi sul daytime su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, su Italia 1 alle 13.05 e alle 19.00, su La5 dal lunedì al venerdì dalle 12.25. Per la diretta continua h24, invece, l’appuntamento è su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) e su Mediaset Infinity tramite sito e app.