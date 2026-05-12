Stasera, martedì 12 maggio, si alza il sipario sull’Eurovision Song Contest 2026 con la prima semifinale in diretta su Rai 2 a partire dalle 21:00 (con un’anteprima dalle 20:15). Siamo alla 70ª edizione della competizione, ospitata per la terza volta nella storia dalla Wiener Stadthalle di Vienna, dopo le edizioni del 1967 e del 2015, grazie alla vittoria di JJ nell’edizione precedente.

Sul palco austriaco si avvicendano 15 paesi in gara, più le esibizioni fuori competizione di Italia e Germania, che accedono direttamente alla finale in quanto membri dei Big Five. A condurre la serata sono la cantante Victoria Swarovski e l’attore Michael Ostrowski, mentre la telecronaca italiana è affidata alla coppia Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Solo le prime dieci nazioni classificate staccheranno il biglietto per la finale di sabato 16 maggio.

Vale la pena ricordare che quest’anno i paesi partecipanti sono 35, un numero inferiore al solito: Spagna, Irlanda, Islanda, Slovenia e Paesi Bassi si sono ritirati in segno di protesta contro la mancata esclusione di Israele da parte dell’EBU. La Spagna in particolare ha rinunciato apertamente alla partecipazione per questa ragione, tanto che molti parlano ormai di Big Four anziché Big Five.

La scaletta e i protagonisti della serata

Ad aprire la gara è la Moldavia con Satoshi e il brano Viva, Moldova!, seguita dalla Svezia dove Felicia porta My System. Terza in scaletta è la Croazia con Lelek e Andromeda, poi tocca alla Grecia con Akylas e Ferto e al Portogallo, rappresentato dai Bandidos do Cante con Rosa. Sesta sul palco è la Georgia con i Bzikebi e On Replay.

A seguire salirà sul palco Sal Da Vinci per l’Italia con Per Sempre Sì, il brano con cui ha vinto leventuale Festival di Sanremo di quest’anno. Si tratta di un’esibizione fuori gara, dato che l’Italia è già qualificata di diritto alla finale. È interessante notare che Per Sempre Sì è il brano più ascoltato tra tutti quelli in gara in questa edizione, con oltre 36 milioni di stream complessivi. Sal Da Vinci non ha dovuto modificare la canzone (rientrava già nei 3 minuti previsti dal regolamento), ma ha rinnovato la coreografia: sul palco insieme a lui ci sono ballerini diretti da Francesca Tocca, professionista di Amici.

Dopo l’Italia rientrano le nazioni in competizione: l’ottava posizione è della Finlandia con Linda Lampenius x Pete Parkkonen e Liekinheitin, seguita dal Montenegro con Tamara Živković e Nova Zora. Decima è l’Estonia con le Vanilla Ninja e Too Epic To Be True, poi Israele porta Noam Bettan con Michelle. In dodicesima posizione si esibisce la Germania con Sarah Engels e Fire, anch’essa fuori gara come l’Italia.

A chiudere la scaletta competitiva ci sono il Belgio con Essyla e Dancing on the Ice, la Lituania con Lion Ceccah e Sólo Quiero Más, San Marino con Senhit e Superstar, la Polonia con Alicja e Pray e infine la Serbia con Lavina e Kraj Mene. Da segnalare che Senhit, artista italiana che gareggia per San Marino, si esibisce in coppia con Boy George.

La serata non è solo gara: per celebrare i 70 anni della manifestazione sono previsti diversi momenti speciali, tra cui il segmento “Vita di Toni”, omaggio agli anni Cinquanta, il ritorno di Vicky Leandros con una versione corale di L’amour est bleu accompagnata da ben 70 elementi, il siparietto “Kangaroo” sulle differenze tra Austria e Australia e la danza acrobatica degli Zurcaroh.

Per quanto riguarda il voto, potete esprimerlo tramite l’app ufficiale Eurovision Song Contest oppure online a pagamento sul sito www.esc.vote.it, al costo di 0,50 € per voto. Quest’anno, per la prima volta dal 2022, anche le giurie nazionali torneranno a partecipare nelle semifinali: il peso del pubblico è fissato al 50,7%, quello delle giurie al 49,3%. Il pubblico italiano può votare questa sera e durante la finale del 16 maggio, ma non durante la seconda semifinale del 14 maggio, e non può esprimere preferenze per la canzone italiana Per Sempre Sì.