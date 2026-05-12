Dopo la notizia della rottura tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, anche un’altra coppia nata di recente a Uomini e Donne sembra essere ai titoli di coda, stiamo parlando di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. Ad accendere i sospetti è stata l’ex tronista di UeD, la quale ha pubblicato un commento che ha immediatamente insospettito i fan. Successivamente, poi, sono trapelate indiscrezioni su indiscrezioni, finché non è stata direttamente Sara ad intervenire facendo chiarezza sulla situazione.

Le parole di Sara Gaudenzi sulla crisi con Alessio Rubeca dopo Uomini e Donne

Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sono attualmente in crisi. A confermare tutto è stata direttamente l’ex tronista di Uomini e Donne. In questi giorni, la ragazza aveva acceso i sospetti su dei malumori con Alessio con la pubblicazione di una frase su Instagram, ovvero “Il lupo perde il pelo ma non il vizio“. In tanti hanno subito pensato che fosse una stoccata a Rubeca e, in effetti, i più maliziosi ci avevano azzeccato. In queste ore, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha provato a mettersi in contatto con entrambi i ragazzi per cercare di avere la loro versione dei fatti. Alessio si è trincerato dietro un rigoroso silenzio, a differenza di Sara che, invece, ha svelato tutto.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere in crisi con Alessio Rubeca. Ultimamente ci sono state delle incomprensioni tra di loro e, improvvisamente, lui è sparito per quattro giorni facendo perdere le tracce di sé. Lei, poi, ha scoperto che lui sia andato a ballare con gli amici per tutto il week-end. La giovane è intervenuta anche sulla faccenda dei presunti tradimenti di Alessio. A tal riguardo, non ha escluso niente, tant’è che ha ammesso di non sapere se lui l’abbia tradita oppure no.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Alessio si scusa con Sara, ma lei è delusa: come andrà a finire?

Dopo questi quattro giorni di totale assenza, però, Alessio pare si sia fatto risentire con Sara. La ragazza ha svelato che solamente oggi lui l’abbia cercata chiedendole scusa e negando ogni tipo di tradimento. Nonostante questo, però, lo stato d’animo dell’ex tronista di UeD è alquanto provato, tant’è che la giovane ha ammesso di essere molto delusa e ferita da tutta questa situazione. Alla luce di questo, dunque, non si sa se la crisi verrà superata, oppure se sarà destinata a decretare la parola fine alla loro relazione. Nel frattempo, in tanti attendono una replica da parte di Alessio che, almeno per il momento, non è avvenuta. Non resta che attendere per vedere se ci saranno degli sviluppi.