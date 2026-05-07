La 71ª edizione dei David di Donatello si è svolta mercoledì 6 maggio agli Studi di Cinecittà a Roma, condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna, e tra i grandi protagonisti della serata ci sono anche quattro titoli disponibili su Sky e NOW. Con un totale di 9 statuette, il palinsesto della piattaforma raccoglie una parte significativa dei premi assegnati nella serata dominata da “Le città di pianura”, trionfatore assoluto con otto riconoscimenti tra cui Miglior film, regia e sceneggiatura originale mentre “La Grazia” di Paolo Sorrentino, che partiva con quattordici candidature, è rimasto a mani vuote.

La cerimonia ha riservato anche momenti di grande intensità emotiva, come la standing ovation per Vittorio Storaro, il David Speciale a Ornella Muti e il David alla Carriera a Gianni Amelio. Non è mancata la voce dei lavoratori del settore audiovisivo, che hanno manifestato fuori da Cinecittà con maschere bianche e striscioni per denunciare precarietà, contratti fermi al 1999 e mancanza di tutele.

Tra i premiati della serata, Matilda De Angelis si è aggiudicata il David come Miglior attrice non protagonista per il film “Fuori” di Mario Martone, ispirato a due romanzi di Goliarda Sapienza. Visibilmente emozionata, l’attrice ha ringraziato il regista per averle affidato «uno dei ruoli più belli» della sua carriera e ha dedicato il premio alle maestranze in protesta, dichiarando dal palco: «Questo Paese sta vivendo un impoverimento culturale importante». “Fuori” è già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Tre statuette sono invece andate allo Sky Exclusive “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini, tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino: il film ha vinto i premi per la Miglior sceneggiatura non originale, il Miglior trucco e il David Giovani. Anche questo titolo è già disponibile on demand su Sky Cinema e su NOW.

Primavera e Una battaglia dopo l’altra completano il bottino

Il risultato più ricco in termini di statuette tra i titoli Sky appartiene a “Primavera”, opera prima del regista Damiano Michieletto, che ha conquistato ben quattro premi: Miglior colonna sonora, Miglior compositore riconoscimento andato a Fabio Massimo Capogrosso Miglior suono e Migliori costumi, a cui si aggiunge il premio per la Miglior acconciatura. Il film sarà disponibile a partire da martedì 12 maggio su Sky Cinema e NOW.

Chiude il quadro “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio protagonista, che si è aggiudicato il David per il Miglior film internazionale. Il titolo, già reduce da numerosi premi a livello internazionale, è attualmente disponibile su Sky Primafila.