Maggio porta su Pluto TV una programmazione ricca e variegata, pensata per soddisfare gusti molto diversi tra loro. Dal mondo degli anime alle commedie romantiche, passando per il cinema hollywoodiano e la comicità italiana, il catalogo del servizio streaming gratuito di Paramount si arricchisce di novità importanti.

La prima grande novità riguarda i fan di One Piece: dal 29 maggio si accende un canale interamente dedicato alla saga di East Blue, ovvero la prima parte della serie che segue Luffy nel suo sogno di diventare il Re dei Pirati, mentre riunisce passo dopo passo la sua leggendaria ciurma. Un canale pensato tanto per chi conosce già ogni episodio a memoria quanto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a uno degli anime più amati di sempre.

Dal 18 maggio debutta invece Pluto TV Film Ancora Più Romantici, nuovo canale dedicato agli incontri inaspettati e alle grandi storie d’amore. Per festeggiare l’apertura, lunedì 18 alle 21.00 andrà in onda in esclusiva If Only She Knew – La verità del cuore, film che racconta di una giovane donna che realizza il sogno di aprire un negozio di fiori, trova l’uomo perfetto, ma vede tutto rimesso in discussione dall’arrivo di un altro pretendente.

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Hollywood’s Calling, Megan Fox e la risata con I Soliti Idioti

Ogni sabato alle 21.00 su Pluto TV Film torna l’appuntamento con Hollywood’s Calling, un ciclo di film che porta in piattaforma alcuni dei nomi più celebri del cinema internazionale. Si parte il 2 maggio con Aloha, con Bradley Cooper, Emma Stone e Rachel McAdams, per proseguire il 9 maggio con Birdman e il grande Michael Keaton nei panni di un attore in declino che tenta il tutto per tutto a Broadway.

Il 16 maggio tocca a Elektra con Jennifer Garner, mentre il 23 maggio è la volta di Twilight non la saga fantasy, ma il noir con Paul Newman, Susan Sarandon e Gene Hackman nei panni di un detective privato trascinato in un caso pieno di ombre. Il ciclo si chiude il 30 maggio con The House of the Spirits, tratto dal romanzo di Isabel Allende, con un cast d’eccezione che include Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder e Antonio Banderas.

Domenica 3 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Risata, il canale dedicato a I Soliti Idioti propone a partire dalle 16.00 una maratona dei migliori episodi della serie con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, con tutto l’umorismo irriverente e la satira pungente che hanno reso celebri i loro iconici personaggi.

Spazio anche a Megan Fox, che il 16 maggio festeggia il compleanno con una doppietta su Pluto TV Film Azione: alle 23.00 va in onda in esclusiva Johnny & Clyde, storia di una coppia di amanti e serial killer che tenta di rapinare il casinò della pericolosa Alana Hart, con risultati tutt’altro che prevedibili. A seguire, alle 00.50, Rogue – Missione ad Alto Rischio, in cui una mercenaria e la sua squadra restano intrappolate in una zona remota dell’Africa dopo che una missione di salvataggio prende una piega drammatica.

Pluto TV è accessibile gratuitamente via browser su www.pluto.tv, tramite app per Android e iOS, e sulle principali Smart TV, tra cui Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast. Dodici canali della piattaforma sono disponibili anche su Samsung TV Plus.