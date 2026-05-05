Mercoledì 6 maggio torna in prima serata su Canale 5 il TIM Battiti Live Spring, la versione primaverile del celebre festival musicale italiano che quest’anno si è spostato per la prima volta fuori dalla sua storica cornice pugliese. Alla conduzione, come sempre, Michelle Hunziker affiancata da Alvin, per una serata all’insegna della musica dal vivo e di un cast di tutto rispetto.

Il programma prenderà il via intorno alle 21:30-21:40, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Si tratta del secondo dei tre appuntamenti in programma: dopo la prima puntata del 29 aprile, seguirà ancora quella del 13 maggio, a chiudere il ciclo.

Le tre serate sono state registrate a Ferrara, in Piazza Trento e Trieste, tra il 20 e il 22 marzo 2026, con un’organizzazione imponente: oltre 300 addetti tra tecnici, allestitori e personale di produzione, 70 operatori della sicurezza, 30 facchini e un cast artistico composto da più di 50 artisti che hanno dato vita, insieme al corpo di ballo, a oltre 300 performance complessive nelle tre serate. L’impatto sul territorio è stato significativo anche sotto il profilo economico, con circa 1.800 pernottamenti e oltre 2.800 pasti nelle attività commerciali della città emiliana.

Gli ospiti della seconda puntata

Sul palco della seconda puntata si alterneranno nomi di primissimo piano della musica italiana: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, The Kolors, Raf, Geolier, Fedez, Samurai Jay, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi, Dargen D’Amico, Sayf, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolò Filippucci, Federica Abbate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit. Vale la pena ricordare che proprio Sayf è l’artista scelto per la sigla dello show, con il brano Tu mi piaci tanto.

L’appuntamento arriva sull’onda degli ottimi risultati della prima puntata, che aveva conquistato 2.247.000 spettatori con il 19,45% di share sul totale individui, salendo al 28,71% sul target 15-34 anni e raggiungendo picchi fino a 3.700.000 spettatori. Numeri che confermano la solidità del format e l’interesse del pubblico per questa versione primaverile inedita del programma.

TIM, title sponsor dell’evento, conferma attraverso questa partnership il proprio impegno nel sostenere la musica e gli spettacoli dal vivo, contribuendo a creare momenti di incontro tra artisti, pubblico e territori. Il programma è prodotto dal Gruppo Norba e va in onda anche su Radionorba, Telenorba e Radionorba TV, con la messa in onda su Canale 5 in differita.