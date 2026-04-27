L’equipaggio della U.S.S. Enterprise è pronto a tornare in azione: Star Trek: Strange New Worlds debutta con la sua quarta stagione il 23 luglio su Paramount+, e il primo teaser ufficiale svelato al CCXP Mexico promette già grandi sorprese.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

L’annuncio è arrivato direttamente dal palco del CCXP Mexico, dove Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding e Paul Wesley hanno presentato il teaser ufficiale davanti a un auditorium gremito di fan entusiasti. La quarta stagione sarà composta da 10 episodi, rilasciati ogni giovedì a partire dal 23 luglio fino al 24 settembre.

Il teaser offre già un assaggio piuttosto variegato di quanto ci attende: si intravedono dinosauri, cowboys a cavallo e persino un abbraccio tra Kirk e Spock, a conferma che la serie non ha intenzione di rinunciare al suo gusto per l’imprevedibile. Allo stesso tempo, secondo alcune analisi, il trailer sembrerebbe segnare un parziale cambio di rotta rispetto ad alcuni degli elementi più divisivi della terza stagione, con un ritorno a avventure più classiche nello spirito originale di Star Trek.

Tra gli episodi già anticipati spicca quello con i pupazzi, diretto da Jordan Canning e realizzato con la collaborazione della Jim Henson’s Creature Shop la stessa regista aveva già lavorato con la compagnia nella serie Fraggle Rock: Back to the Rock. Anche il veterano Jonathan Frakes, volto storico del franchise, ha diretto un episodio della stagione.

Il cast principale rimane quello consolidato delle stagioni precedenti: Anson Mount nei panni del capitano Christopher Pike, affiancato da Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. Tornano anche la guest star Carol Kane e lo special guest star Paul Wesley. Alla guida creativa si confermano i co-showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers. Le riprese sono iniziate il 3 marzo 2025 presso i CBS Stages Canada a Mississauga, Ontario, con il titolo di lavorazione Lily and Isaac.

La quinta stagione sarà l’ultima, ma è già pronta

C’è però un dato che i fan devono tenere a mente: la quarta sarà l’ultima stagione completa di Strange New Worlds. Paramount+ ha già confermato che la serie si concluderà con una quinta e ultima stagione, composta da soli sei episodi e con le riprese già terminate.

La stagione finale introdurrà due personaggi iconici della serie originale di Star Trek: Thomas Jane vestirà i panni del dottor Leonard “Bones” McCoy e Kai Murakami interpreterà Hikaru Sulu. Il co-showrunner Myers ha spiegato la scelta di riservarli all’ultimo capitolo proprio per non sottrarre spazio al cast attuale, lasciando a ciascun personaggio il tempo necessario per concludere il proprio arco narrativo.

La quarta stagione sarà disponibile su Paramount+ in numerosi territori, tra cui Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, America Latina, Australia, Corea del Sud, Francia, Germania, Svizzera e Austria. Le prime tre stagioni sono già accessibili sulla piattaforma in tutto il mondo.