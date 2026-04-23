La UEFA Women’s Champions League 2025-26 sta entrando nella sua fase più appassionante: dal 25 aprile, le semifinali sono disponibili in diretta su Disney+, con match che promettono spettacolo, talento e molta tensione. Si tratta della 25ª edizione del torneo europeo per club femminile, e i confronti in programma non potevano essere più equilibrati e carichi di storia.

Dopo i quarti di finale in cui l’Arsenal ha eliminato il Chelsea in una sfida tutta inglese, mentre Bayern Monaco, Barcellona e Lione hanno conquistato il passaggio del turno con prestazioni di alto livello le quattro squadre rimaste si affrontano ora in due semifinali che mettono di fronte stili, tradizioni e ambizioni molto diverse.

Il programma è il seguente: Bayern Monaco vs Barcellona (andata sabato 25 aprile alle 18:15) e Arsenal vs Lione (andata domenica 26 aprile alle 16:30), con i ritorni fissati rispettivamente per il 2 e il 3 maggio. Tutte le partite sono trasmesse in diretta su Disney+, con produzione affidata a ESPN e commento disponibile in più lingue, accompagnato da programmazione pre e post-partita.

Sfide stellari: Arsenal-Lione e Bayern-Barcellona

La semifinale tra Arsenal e OL Lyonnes è già di per sé un capitolo di storia: si tratta dell’undicesima volta che le due squadre si sfidano in una competizione UEFA, con il Lione che conduce nettamente nei precedenti sette vittorie contro due dell’Arsenal, con un pareggio. Per le francesi è la quindicesima semifinale in una competizione UEFA, per le inglesi la nona. Non solo: è la seconda stagione consecutiva che queste due squadre si ritrovano in questa fase della competizione, a testimonianza di quanto entrambe siano ormai stabilmente tra le élite del calcio femminile europeo.

A trascinare l’Arsenal c’è Alessia Russo, capocannoniere del torneo con otto reti, mentre tra le fila del Lione spicca Melchie Dumornay, eletta Miglior Giovane Giocatrice dell’edizione 2025 e già a quota cinque gol in questa stagione. Tra i pali dell’Arsenal dovrebbe scendere in campo da titolare Daphne van Domselaar, premiata come Player of the Match nei quarti di finale.

L’altra semifinale mette di fronte un Barcellona che punta alla sua sesta finale consecutiva e un Bayern Monaco che non si è mai spinto oltre questo turno. Le spagnole arrivano in grande forma: hanno chiuso al primo posto nella fase campionato, vantano il miglior attacco della competizione con 32 gol ben dieci più di qualsiasi altra squadra e hanno subito appena cinque reti, il numero più basso del torneo. Nei quarti hanno travolto il Real Madrid con un netto 12-2 complessivo. Il Bayern, dal canto suo, può contare su giocatrici di livello internazionale come Pernille Harder, mentre il Barcellona schiera la campionessa Alexia Putellas.

Le vincitrici delle due semifinali si contenderanno il titolo nella finale prevista per sabato 23 maggio allo stadio Ullevaal di Oslo un impianto inaugurato nel 1926 e già teatro di due finali europee femminili, nel 1987 e nel 1997. Sarà la prima finale di una competizione per club femminile disputata in Norvegia, con in palio anche un posto automatico nella fase campionato della prossima edizione, le semifinali della FIFA Women’s Champions Cup 2027 e la partecipazione alla FIFA Women’s Club World Cup 2028.