I Playoff NBA 2026 sono finalmente alle porte e Sky Sport e NOW si preparano a trasmettere in diretta le sfide più attese della stagione. Il via ufficiale è fissato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, con un weekend ricchissimo di appuntamenti per tutti gli appassionati di basket americano.

Si comincia alle 2.30 su Sky Sport Basket con Gara 1 della serie tra i Los Angeles Lakers e gli Houston Rockets, un match che vale già da solo il prezzo del biglietto: è la prima volta nei playoff che LeBron James e Kevin Durant si ritrovano l’uno contro l’altro dal 2018, quando Durant con i Warriors sconfisse James ai Cleveland Cavaliers nelle Finals. Stavolta però le parti sono invertite: sono i Lakers (4° seed a Ovest) ad affrontare i Rockets (5°), guidati da Durant e dal centro turco Alperen Sengun. La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento di Davide Pessina.

Domenica 19 aprile si entra nel vivo con un doppio appuntamento pomeridiano-serale. Alle 19 tocca alla Eastern Conference con Boston Celtics-Philadelphia 76ers al TD Garden: i Celtics, rinvigorita dal ritorno in campo di Jayson Tatum dopo l’infortunio, se la vedranno con i 76ers di Tyrese Maxey, qualificatisi come 7° seed dopo aver battuto gli Orlando Magic nel play-in. Alla telecronaca Dario Vismara con Mauro Bevacqua. Alle 21.30 spazio alla Western Conference con gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica, che iniziano la difesa del titolo contro la vincente dell’ultima gara di play-in ovest tra Golden State Warriors e Phoenix Suns con i Warriors già qualificati dopo aver eliminato i Clippers nel turno precedente. Al microfono Francesco Bonfardeci con Matteo Soragna.

Il programma della notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile si apre all’1.30 con i Detroit Pistons che affrontano la vincente tra Orlando Magic e Charlotte Hornets con gli Hornets che si sono guadagnati il pass grazie a un lay-up di LaMelo Ball nei supplementari contro gli Heat. Alle 4.00 è il momento di Victor Wembanyama e dei suoi San Antonio Spurs contro i Portland Trail Blazers in Gara 1. Gli Spurs, vera sorpresa della stagione regolare quarta squadra nella storia NBA a vincere almeno 60 partite dopo aver mancato i playoff l’anno prima si presentano però con un’incognita non trascurabile: Wembanyama ha riportato una contusione alla costola sinistra lo scorso 6 aprile e le sue condizioni fisiche restano da monitorare. La partita andrà in replica lunedì 20 alle 12.15 e alle 21.15, con il commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua.

Come seguire i playoff: studio, approfondimenti e calendario

L’avvicinamento alla postseason è già cominciato venerdì 17 aprile con Basket Room Talk, il programma condotto da Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua in onda alle 16.30 su Sky Sport 24 e alle 18.30 e 23.15 su Sky Sport Basket. Ospite speciale dello studio Ettore Messina, ex assistente allenatore dei Lakers e degli Spurs, che analizzerà i temi chiave della postseason insieme a Matteo Soragna.

Non perderti nemmeno una partita dei Playoff NBA 2026! Abbonati subito a Sky Sport o attiva NOW per seguire in diretta tutte le sfide più emozionanti della postseason, con telecronache esclusive e approfondimenti dedicati.

Oltre alle dirette, tutta la copertura dei playoff è disponibile su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e su Sky Sport Insider, la sezione premium con gli approfondimenti firmati dai giornalisti di Sky Sport, oltre che sull’app Sky Sport. Da segnalare anche la presenza di Prime Video, che trasmette alcune partite del primo turno (tra 9 e 17 match) e del secondo (tra 5 e 9), incluse nell’abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi.

Guardando al calendario complessivo della postseason, le Semifinali di Conference sono attese a partire dal 4 maggio, le Finali di Conference (Est il 19 maggio, Ovest il 20 maggio) precederanno le NBA Finals, il cui primo atto è fissato per il 3 giugno 2026.