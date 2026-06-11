Dopo la diffusione delle notizie inerenti l’inizio della relazione tra Cinzia Paolini e Marco Troiani fuori da Uomini e Donne, sono sopraggiunte anche delle indiscrezioni secondo le quali sembrava che tra i due fosse già in atto una crisi. I diretti interessati si stanno comportando in maniera molto reticente, ma adesso la donna ha compiuto un gesto inequivocabile che chiarisce definitivamente la situazione.

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Le indiscrezioni sulla crisi tra Cinzia e Marco e il gesto della Paolini che spiega tutto

In questi giorni sono trapelate delle indiscrezioni in merito ad una possibile freddezza tra Marco Troiani e Cinzia Paolini. A diffondere la notizia era stato Opinionista Social, il quale aveva condiviso sul suo profilo di Instagram alcuni scatti ritraenti la coppia intenta a cenare in un ristorante. Dalle immagini in questione si è evinta una certa freddezza tra di loro, con lei che ascoltava la musica, mentre Marco si trovava in disparte, con il volto piuttosto serio.

Dopo la diffusione di questa segnalazione, poi, i due protagonisti hanno mantenuto un profilo decisamente basso sui social, smettendo di condividere contenuti dai quali si poteva evincere che fossero insieme. Questo, dunque, ha alimentato ulteriormente i sospetti che, effettivamente, tra di loro sia successo qualcosa. La vicenda è stata snocciolata questa notte, quando Marco ha pubblicato un post su IG in cui ha mostrato una foto del cielo con la luna in bella vista. Ebbene, dopo poco, è arrivato il commento di Cinzia, la quale ha messo un cuore rosso al di sotto dell’immagine, e il cavaliere ha ricambiato mettendo un like.

I dubbi sui comportamenti della coppia di Uomini e Donne

Questi piccoli gesti social hanno in poco tempo chiarito tutta la situazione, ovvero, che tra Marco e Cinzia tutto sta procedendo a gonfie vele. La cosa, ovviamente, non esclude che tra i due possa esserci realmente stato qualche malinteso nei giorni scorsi, ma la cosa importante è che adesso tutto sembra essere stato chiarito. Alla luce di questo, però, sorge spontanea una domanda, ovvero, per quale ragione i due non ufficializzano in maniera palese la loro relazione? Entrambi, infatti, stanno condividendo sui social foto e video dai quali si evince che si trovano insieme, tuttavia, tutti e due stanno prestando meticolosa attenzione a non mostrare i loro volti. Questa strategia sta generando un po’ di sgomento nel pubblico, che non comprende quale possa essere la ragione celata dietro questa scelta. Non resta che attendere per vedere se, alla fine, i due si mostreranno esplicitamente in coppia.