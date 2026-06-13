Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno compiuto un mese da quando hanno lasciato Uomini e Donne e hanno avviato la loro relazione. La coppia in questo periodo si è sempre mostrata solida e collaudata, dimostrando un forte interesse reciproco e l’intento di costruire realmente qualcosa di serio, malgrado tutte le malelingue. In occasione di questa ricorrenza importante, Ciro ha deciso di sorprendere la sua fidanzata con un regalo e una dedica toccante, che lei ha voluto condividere con i suoi fan.

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La dedica di Ciro Solimeno ad Elisa Leonardi dopo un mese dal loro sì a Uomini e Donne

La storia tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi prosegue a gonfie vele dopo Uomini e Donne. Per festeggiare il loro primo mese di relazione, l’ex tronista della trasmissione ha voluto regalare un mazzo di rose rosse alla sua compagna, aggiungendo anche un bigliettino con una dedica molto profonda e colma di significato. Il giovane ha detto che in questo mese gli occhi suoi e della sua dolce metà non hanno mai smesso di guardarsi, anche perché in realtà essi si sono baciati molto prima delle loro labbra. Ciro ha poi concluso il messaggio con un sentito “Ti amo”.

A rendere il tutto ancora più toccante e profondo è stata la scelta del brano che Elisa ha voluto inserire come sottofondo alla pubblicazione di questa Storia di Instagram, ovvero, la canzone di Pino Daniele intitolata “Senza ‘e te“. Si tratta di una canzone estremamente romantica dove si fa riferimento al fatto che in una coppia uno non possa vivere senza l’altra.

I fan esplodono di gioia per Ciro ed Elisa

Con questo gesto, dunque, Ciro ed Elisa hanno confermato, ancora una volta, i loro reciproci sentimenti. In questo periodo i due si stanno mostrando particolarmente complici. In uno degli ultimi post della Leonardi, ad esempio, la giovane ha pubblicato delle foto in cui è ripresa in costume da bagno. Al di sotto del contenuto in questione non è mancato il commento di Ciro, il quale ha posto l’accento sull’estrema bellezza della sua fidanzata, evidenziando che il suo corpo magnifico fosse in grado addirittura di oscurare il bellissimo tramonto alle sue spalle.

I fan della coppia, naturalmente, sono entusiasti di come stiano andando le cose tra loro e si stanno sbizzarrendo con commenti di approvazione e di supporto nei riguardi dei loro beniamini. Intanto, i due hanno anche in progetto di accorciare la distanza che li separa dando luogo ad una convivenza ma, per il momento, questo grande passo non è stato ancora compiuto. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.