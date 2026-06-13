Chiusi i battenti di Uomini e Donne, alcuni protagonisti della trasmissione stanno cercando di tenere compagnia ai fan appassionati del programma condividendo alcuni dei momenti più iconici accaduti in quest’anno, ma anche nei precedenti. Tra questi c’è anche Gemma Galgani che, in queste ore, ha parlato di Tina Cipollari, riportando alla luce un momento iconico inerente a un battibecco avvenuto tra lei e l’opinionista.

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Gemma Galgani parla di Tina sui suoi social: il video iconico e il commento sull’opinionista

Gemma Galgani è diventata con gli anni un pilastro di Uomini e Donne, arrivando a far ipotizzare a molti di essere, ormai, parte dello staff. Le sue discussioni con Tina Cipollari, spesso estreme ed esasperate, hanno sempre fatto sorgere il sospetto che tra di loro ci fosse un accordo, in quanto nessuno sarebbe stato disposto a sopportare le aspre critiche e le prese in giro dell’opinionista. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo dalla chiusura estiva di UeD, Gemma ha voluto parlare di Tina Cipollari pubblicando un video nelle sue Storie di Instagram.

Nello specifico, la dama ha condiviso una scena di una puntata del programma in cui Tina la prese in giro per essere stata l’officiante del matrimonio di una coppia nata nello studio tempo addietro. Come se non bastasse, poi, il tutto fu corredato dall’ingresso della famosa mummia, che Tina fece realizzare per prendersi gioco della Galgani. Gemma ha ricordato quel momento con il sorriso, inserendo una frase rivolta alla Cipollari, ovvero, ha scritto: “Quante me ne ha combinate” con l’emoticon della faccina che ride a crepapelle. Adesso la dama ci ride su, ma all’epoca non prese molto bene lo show dell’opinionista. In quell’occasione, infatti, Gemma era molto provata a causa di alcune disavventure amorose che le erano capitate, per tale ragione, le prese in giro della Cipollari le provocarono malessere e anche un inizio di pianto.

Il ricordo di Tinì Cansino su una quasi rissa tra Tina Cipollari e Gemma a UeD

A ripercorrere alcuni dei tantissimi momenti iconici di Uomini e Donne è anche Tinì Cansino che, di tanto in tanto, sta pubblicando tra le sue IG Stories dei video inerenti la trasmissione. L’opinionista, però, si sta concentrando quasi unicamente su scene che riguardano Gemma Galgani, verso la quale non sembra nutrire una grande simpatia. Proprio in queste ore, ad esempio, ha condiviso un video nel quale si vede una quasi rissa scoppiata tra Gemma e Tina, durante la quale dovette intervenire anche Maria De Filippi per placare la situazione. Le due donne arrivarono quasi ad uno scontro fisico, anche perché Gemma, in quel momento, era molto tesa a causa di alcune faccende sentimentali. Ad ogni modo, almeno per adesso, Tina non ha replicato al video e al commento di Gemma. Non resta che attendere per vedere se lo farà, e se tra le due ci sarà uno scambio di stoccate anche mediante i social.