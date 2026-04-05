Sabato 4 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Partendo dal Trono Over, c’è stato il ritorno di una dama piuttosto conosciuta. Poi gli animi si sono accesi con un centro studio molto movimentato di cui si sono rese protagoniste Cinzia Paolini e Barbara De Santi. In merito al Trono Classico, Ciro Solimeno ha disdetto all’ultimo un’esterna con Elisa Leonardi, generando in lei una reazione piuttosto accesa e concitata.

Spoiler UeD: torna una dama, Cinzia contro Barbara, Gemma chiude con un cavaliere

Nella registrazione del 4 aprile 2026 di Uomini e Donne, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, si è partiti dal ritorno di un’ex dama del parterre, ovvero Jasna Amodei che, per intenderci, è la ex di Marcello. La donna è tornata con l’intenzione di conoscere Arnaldo, ma il cavaliere ha deciso di non intraprendere una conoscenza con lei. Poi si è passati a Gemma Galgani. La donna stava conoscendo un cavaliere di nome Antonio, tuttavia, le cose hanno preso una brutta piega. Dopo un confronto, Gianni Sperti ha messo in dubbio il reale interesse del cavaliere per la dama. Nello specifico, ha insinuato che a lui non piacesse Gemma dal punto di vista estetico. Dopo svariate provocazioni, Antonio ha ammesso di non essere attratto dalla Galgani in quel senso, così lei ha interrotto la frequentazione.

Cristina Tenuta sta uscendo con Marco, ma tra i due c’è stato uno scontro in quanto hanno raccontato alla redazione versioni contrastanti della loro uscita. Cinzia Paolini sta continuando ad uscire con Marco, ma la donna ha avuto una discussione con Barbara De Santi. Tutto è cominciato nel momento in cui Cinzia ha voluto leggere a centro studio un messaggio che Barbara avrebbe mandato a Marco. La discussione è degenerata in men che non si dica in quanto è emerso che anche Cinzia avesse mandato dei messaggi per puntualizzare che non le fosse piaciuto il suo intervento a centro studio avvenuto in una precedente puntata di UeD. Il cavaliere ha avuto dei modi un po’ bruschi, sta di fatto che è arrivato a dire a Cinzia di stare zitta, cosa che la donna non ha accolto di buon grado, così c’è stata una discussione estenuante durata il tempo di una puntata. Sebastiano Mignosa ha deciso di continuare ad uscire solo con Simona, la quale abita anche vicino a lui, cosa che sta rendendo più semplice incontrarsi.

Ciro Solimeno bidona Elisa all’ultimo per uscire con Martina

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, Ciro Solimeno sarebbe dovuto uscire in esterna con Elisa Leonardi. Martina Calibrò, però, è andata a sorpresa da lui in camerino per parlargli, così il tronista è stato costretto ad annullare all’ultimo l’esterna con Elisa. In studio, la ragazza è apparsa alquanto adirata e risentita per il comportamento di Ciro, sta di fatto che tra i due c’è stata una discussione molto accesa. Martina, dal canto suo, non si è detta comunque tranquilla, malgrado la dimostrazione di interesse del tronista, in quanto ha detto che si tranquillizzerà solamente quando lui la sceglierà e i due saranno fuori dal programma insieme.