Venerdì 3 aprile 2026 è stata registrata una nuova serie di puntate di Uomini e Donne. Come al solito, si è partiti dal Trono Over, dove al centro dell’attenzione c’è stata soprattutto Cinzia Paolini, la quale ha fatto delle confessioni inaspettate su Marco, il nuovo cavaliere che sta conoscendo. La donna è stata anche oggetto di critiche da parte di Tina Cipollari. A movimentare il clima in studio, poi, ci ha pensato anche Diego Tavani, ritornato in trasmissione dopo un lungo periodo di assenza. In merito al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha baciato una corteggiatrice suscitando discussioni in studio.

Cinzia Paolini nel mirino di Tina Cipollari nella registrazione del 3 aprile di Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 3 aprile, riportate su Lollo Magazine, rivelano che Cinzia Paolini è stata a lungo al centro studio per parlare della nuova frequentazione con Marco. Durante la puntata di UeD andata in onda ieri, si è molto parlato dei due protagonisti, specie nel momento in cui è venuto a galla che il cavaliere sia in una situazione economica piuttosto agiata. Ebbene, nella registrazione in questione, Cinzia è apparsa decisamente più accondiscendente nei suoi riguardi, tant’è che ha ammesso di averlo invitato a Salerno offrendosi di prenotare lei l’hotel. Lui, dal canto suo, si è detto innamorato della donna, tanto che le ha fatto recapitare anche un biglietto con su scritto “Ti amo”. Sulla faccenda è prontamente intervenuta Tina Cipollari, la quale ha detto di non credere minimamente a questa relazione, in quanto è convinta che a Cinzia interessi solo la sfera economica dell’uomo. La donna, ovviamente, si è difesa in maniera molto concitata, dando luogo ad una discussione che è durata più di mezz’ora.

Successivamente si è passati a Diego Tavani, il quale ha avviato una conoscenza con Paola, l’ex di Edoardo Nestori, recentemente andato via dal programma a seguito di una segnalazione. A mostrare interesse per il nuovo arrivato, però, sono state anche altre due dame, ovvero Rosanna Siino e Maria. A quanto pare, dunque, il ritorno di Diego è stato ben visto dalle dame del parterre, cosa che lascia presagire che del cavaliere se ne parlerà abbastanza.

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Ciro Solimeno bacia Martina e scatenato discussioni a centro studio

Passando alle vicende del Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Ciro Solimeno ha trascorso un’esterna in camerino con Martina Calibrò, durante la quale si sono confrontati su alcuni aspetti della loro conoscenza e, alla fine, tra i due è scattato un bacio. Il tronista è uscito anche con Elisa Leonardi e, malgrado i due siano stati molto bene e molto vicini, tra di loro non c’è stato alcun bacio. In studio, dunque, gli animi si sono accesi parecchio in quanto entrambe le ragazze hanno attaccato Ciro per gli atteggiamenti ambigui che assumerebbe con ciascuna di loro.