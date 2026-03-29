Sabato 28 marzo 2026 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, si è parlato sia di Trono Over sia di quello Classico. Per quanto riguarda il primo, a creare particolare sgomento sono stati due ritorni del tutto inaspettati. In merito a Ciro Solimeno, unico tronists rimasto al momento, il ragazzo ha avuto un momento di confronto molto intenso con Elisa Leonardi.

Due grandi ritorni al Trono Over di Uomini e Donne nella registrazione del 28 marzo

Nella registrazione del 28 marzo di Uomini e Donne, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, si è partiti dal Trono Over. Maria De Filippi ha informato i presenti circa il ritorno nel programma di due volti piuttosto noti. Il primo a tornare è stato Diego Tavani. Lui è stato un corteggiatore di Ida Platano, ritornato in precedenza, dove conobbe Claudia D’Agostino, con cui avviò una frequentazione, che poi si interruppe. Ebbene, il cavaliere si è detto pronto a rimettersi in gioco sperando stavolta di riuscire a trovare la donna giusta. Passando al secondo ritorno, invece, questo è stato decisamente più clamoroso, in quanto si è trattato del rientro nel programma di Sebastiano Mignosa. Qualche puntata fa di UeD è ritornata la sua ex, Elisabetta Gigante e, a distanza di poco, anche lui ha deciso di darsi una nuova chance. Questo ritorno, sicuramente, genererà non poche polemiche e momenti di scontro con Elisabetta.

Ciro Solimeno fa una domanda importante ad Elisa, ma scoppia il caos

Passando a Ciro Solimeno, invece, il ragazzo ha portato in esterna Martina Calibrò. I due sono stati al concerto di Gigi D’Alessio e si sono scambiati anche un bacio. Elisa Leonardi è rimasta molto male, specie perché credeva che la loro esterna avesse avuto un peso importante. La ragazza, infatti, ha portato Ciro a conoscere le sue migliori amiche, reputando questo un modo per far entrare il giovane nella sua vita quotidiana. Lui ha molto apprezzato, sta di fatto che dopo un po’ tra i due ci sono stati dei momenti molto intimi. In tale occasione, Ciro ha parlato ad Elisa di futuro, chiedendole se fosse disposta a trasferirsi per amore, considerando che tra di loro c’è una certa distanza a separarli. La ragazza, senza pensarci due volte, ha risposto in maniera affermativa, asserendo di essere sempre stata una persona che viaggia molto, dunque, un trasferimento non la spaventerebbe minimamente. Il discorso che c’è stato tra I due ha dato tutta l’aria di essere molto serio e finalizzato, effettivamente, a fare progetti di vita futuri. Al termine dell’esterna, anche tra di loro c’è stato un bacio. Ecco spiegato il motivo del tanto risentimento di Elisa nel vedere il bacio tra Ciro e Martina.