A distanza di un po’ di giorni dalla messa in onda della scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, sui social si sta continuando a parlare di quanto accaduto e, soprattutto, delle modalità con le quali si è concluso il percorso della tronista. Sempre più persone stanno mostrando solidarietà a Matteo, screditando, invece, il rapporto che si è venuto a creare tra Alessio e Sara. Ultimamente, Stratoti aveva pubblicato un contenuto su Instagram in cui aveva parlato della fine della sua esperienza a UeD, mantenendo un profilo alto e una discrezione molto apprezzata dal pubblico. In queste ore, però, il giovane ha pubblicato un nuovo contenuto che, invece, sembra essere una pungente stoccata contro il suo ex rivale Alessio.

La presunta stoccata di Matteo Stratoti contro Alessio dopo UeD

Il percorso di Matteo Stratoti a Uomini e Donne ha generato particolare sgomento, soprattutto nella fase conclusiva, dove il giovane ha sfiorato la rissa con Ciro Solimeno. Particolarmente durante il trono di Sara Gaudenzi si è avvertita la rivalità tra i due pretendenti. Alessio e Matteo non sono mai andati d’accordo, ma la loro ostilità reciproca è sempre sembrata andare oltre il semplice interesse per la stessa ragazza. Tra di loro pare ci sia sempre stata una competizione intrinseca che ha reso il clima nello studio sempre più teso.

A conferma di tutto ciò sembra essere anche una recente Storia pubblicata su Instagram da Matteo, che sembra essere una velata stoccata contro Alessio. Il giovane ha condiviso un piccolo video in cui si è ripreso all’interno di una vettura mentre è alla guida. Matteo ha aggiunto una didascalia che ha generato particolare sgomento, ovvero, ha scritto che anche lui gira in Mercedes. Quella che all’apparenza potrebbe sembrare una frase innocua, agli occhi dei fan più attenti di Uomini e Donne non lo è affatto. Secondo costoro, il riferimento è andato ad Alessio, che è sempre stato visto come un ragazzo benestante, a fronte di Matteo che, invece, ha sempre dato l’impressione di avere un tenore di vita più umile e modesto. In tanti, infatti, credono anche che Sara abbia scelto Alessio in quanto attratta dalle sue condizioni economiche agiate. Dunque, alla luce di questo, il commento di Matteo assume una connotazione differente e si trasforma, in men che non si dica, in una possibile stoccata contro il suo ex rivale Alessio.

La reazione di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca

Per il momento, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca non hanno minimamente accolto la possibile provocazione di Matteo, lasciando che il clamore dietro la IG Storie incriminata si sgonfiasse da solo come un palloncino. In realtà, sarebbe davvero poco funzionale per i due andare a commentare contenuti di Matteo, considerando che il pubblico sembra quasi totalmente schierato dalla sua parte. I due, infatti, dopo aver pubblicato alcune foto di coppia, e dopo aver ricevuto una valanga di insulti, hanno ridimensionato notevolmente la loro presenza sui social. Sui loro profili, infatti, al momento è presente solo una foto tra le Storie in cui i due si sono fotografati insieme, senza alcun commento o frase che potesse dare adito a ulteriori critiche e polemiche.