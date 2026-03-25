Come già preannunciato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, al termine della registrazione che è andata in onda nella puntata di ieri, è stata sfiorata la rissa tra alcuni protagonisti del Trono Classico della trasmissione. Al centro dello scontro ci sono stati principalmente Matteo Stratoti e Ciro Solimeno, ma la situazione ha coinvolto inevitabilmente anche Alessio Rubeca e Sara Gaudenzi. Quest’ultima, in particolare, ha accusato un malore, ragion per cui è stata soccorsa dai presenti in studio. Il tutto non è andato in onda nella puntata di ieri di UeD, non perché lo si sia voluto censurare quanto, piuttosto, perché la situazione è degenerata a telecamere spente, mentre il pubblico e i presenti erano intenti a lasciare lo studio.

I dettagli sulla rissa sfiorata fuori onda tra Matteo Stratoti, Ciro Solimeno e Alessio Rubeca, e il malore di Sara Gaudenzi

Al termine della puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri c’è stata quasi una rissa tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno. Stando a quanto riportato su Lollo Magazine, gli animi erano molto tesi, a causa dello scontro avvenuto in puntata. Spenti i riflettori, però, pare che Ciro abbia continuato a provocare Matteo, che era già piuttosto provato, arrivando a scatenare una sua reazione piuttosto violenta. I due avrebbero cominciato a minacciarsi reciprocamente, con le interferenze anche di Alessio, fino al punto da avere quasi uno scontro fisico. Persone che erano presenti in tale occasione hanno riportato di aver visto Ciro e Matteo a pochissimi centimetri di distanza, quasi pronti ad alzare le mani l’uno contro l’altro.

A placare la situazione ci hanno pensato alcuni membri della produzione, i quali sono intervenuti per separare i due ragazzi e ripristinare l’ordine. Anche Sara Gaudenzi pare abbia provato a fare da mediatrice, ma i suoi interventi non sembra siano serviti a molto. La ragazza, infatti, è rimasta così turbata dall’accaduto al punto da avere un malore. Alcuni esponenti del Trono Over che erano ancora presenti in studio, in quanto intenti a registrare il consueto “dietro le quinte” della trasmissione, hanno provveduto immediatamente a soccorrere la Gaudenzi. Il pubblico presente in studio, invece, era intento a lasciare la struttura ma qualcuno si sarà sicuramente trattenuto per assistere alla scena.

Sara Gaudenzi “costretta” a scegliere anche per quanto accaduto

Quello che è accaduto ha, inevitabilmente, influenzato anche la registrazione successiva a questa che, per intenderci, sarebbe quella in cui Sara Gaudenzi è stata quasi costretta a fare la sua scelta. La registrazione in questione inizierà nella puntata di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, ma al momento non si sa se il blocco dedicato al Trono Classico verrà trasmesso già oggi, oppure nei giorni a seguire. Fatto sta, che non si potrà fare a meno di menzionare, almeno in parte, quanto accaduto, considerando la gravità della situazione. Lo stesso Matteo, infatti, si scuserà con tutti per i suoi modi, tuttavia, non è chiaro se anche Ciro e Alessio faranno altrimenti, oppure no. Non ci resta che attendere le messe in onda delle prossime puntate di UeD che, palesemente, saranno molto movimentate.