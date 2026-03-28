A distanza di qualche giorno dalla messa in onda della scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, lei e Alessio Rubeca sono tornati sui social. I due hanno pubblicato delle foto volte ad evidenziare il loro legame, corredate anche da didascalie romantiche, ma anche un po’ polemiche. La reazione degli utenti del web non è tardata ad arrivare. I post in questione sono stati presi d’assalto da tantissime persone, che hanno inondato di insulti i due protagonisti. Nel frattempo, anche Matteo Stratoti ha commentato quanto accaduto sui social e, se ai microfoni di Witty Tv era apparso decisamente provato e affranto, stavolta ha mostrato un atteggiamento totalmente differente.

Le prime parole di Sara Gaudenzi sui social dopo la scelta a UeD e la reazione del web

Contro tutto e tutti, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca hanno deciso di mostrarsi sui social insieme. Per quanto riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne, la giovane ha pubblicato una serie di scatti su Instagram in cui è in compagnia di Alessio, intenta a scambiarsi baci, effusioni romantiche e dichiarazioni d’amore. La ragazza ha mostrato un bigliettino con una dedica da parte del suo nuovo fidanzato, il quale le ha regalato un mazzo di rose rosse. Poi ha condiviso anche alcuni messaggi privati che i due si sono scambiati, dove entrambi appaiono felici e innamorati.

Quello che sarebbe dovuto essere un post pieno d’amore e di sentimento, però, si è trasformato ben presto in un covo di rabbia e maldicenze. Tantissimi utenti del web, infatti, sono accorsi al di sotto del post in questione per attaccare i due protagonisti e accusarli di aver dato luogo ad un percorso fake finalizzato a prendere in giro tutti. Inoltre, alcune persone hanno posto l’accento anche sui filtri usati sulle foto, che hanno quasi stravolto i connotati dei due protagonisti, rendendoli ancora più fake di quello che sarebbero già. Al di sotto del post in questione, poi, spunta il commento di Alessio, il quale si è limitato a scrivere: “Noi contro il mondo“.

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Il post di Alessio Rubeca e il messaggio che fa discutere

Per quanto riguarda Alessio Rubeca, anche lui ha pubblicato un post contenente una raccolta di immagini volte ad evidenziare il legame con Sara. La sua didascalia, però, è stata decisamente più polemica, in quanto si è voluto rivolgere a tutti gli hater dicendo che nella vita le persone tendono sempre a criticare ogni scelta, ogni azione, ogni parola, dunque, la cosa migliore da fare è fregarsene e vivere. Sara ha commentato questo post scrivendo: “Mi fai bene” con un cuore.

In men che non si dica, anche questo post è stato preso di mira dagli utenti del web, che hanno continuato ad accusare i due ragazzi di aver preso in giro tutti. A generare particolare sgomento, poi, è stata anche una frase condivisa da Alessio inerente un messaggio ricevuto da Sara. La ragazza in questi giorni gli ha scritto: “Mi sembra che ci sei sempre stato“. Ebbene, tali parole hanno generato ilarità perché è proprio questa la principale accusa rivolta ai due ragazzi, ovvero, di aver avuto un rapporto esterno al programma sin dal primo approdo di Alessio in studio, quindi, questa frase capita proprio a pennello.

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Le parole di Matteo Stratoti sui social e l’affetto inaspettato del pubblico

A fare il suo ritorno sui social, poi, è stato anche Matteo Stratoti, che ha ricevuto un’accoglienza decisamente differente. Il ragazzo, infatti, è stato inondato dall’affetto e la vicinanza degli utenti del web, che si sono quasi integralmente schierati dalla sua parte, non tanto perché sia stato la non scelta, quanto perché potrebbe essere stato preso in giro per tutto il percorso. Nel post in questione, Matteo ha voluto mettere un punto al suo percorso a Uomini e Donne, chiudendo un capitolo per lui comunque positivo. Per tale ragione, ha voluto ringraziare tutta la redazione del programma, Maria De Filippi, Gianni Sperti, Tina Cipollari e poi tutto il pubblico, che gli sta mostrando affetto e vicinanza. Matteo non si aspettava di ricevere così tanti messaggi di vicinanza, ragion per cui ha ammesso di essere rimasto stupito ed ha voluto manifestare la sua gratitudine a tutti. Adesso non resta che attendere per vedere se al ragazzo verrà offerta la possibilità di salire sul Trono di Uomini e Donne, come molti auspicano, oppure se il capitolo UeD sia chiuso per sempre.