Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nella puntata di ieri della trasmissione, giovedì 26 marzo 2026, è andata in onda la scelta di Sara Gaudenzi. Si è trattato di un evento imprevisto, dettato da condizionamenti esterni, piuttosto che da una ragionata volontà della ragazza. Le modalità con cui è avvenuto il tutto ha generato reazioni ancora più impetuose nei protagonisti di questo percorso. Soprattutto Matteo Stratoti si è sfogato dopo la puntata ed ha detto delle cose molto forti. Anche Sara e Alessio hanno registrato una piccola intervista post scelta e, anche in tale occasione, non sono mancate dichiarazioni che hanno generato un certo sgomento.

La reazione di Matteo Stratoti dopo la scelta di Sara Gaudenzi a UeD

Dopo la scelta di Sara Gaudenzi, la redazione di Uomini e Donne ha raggiunto i tre protagonisti di questo percorso per raccogliere le loro emozioni a caldo e condividerle su Witty Tv. In merito a Matteo Stratoti, che ha lasciato lo studio durante la scelta senza proferire parola, il ragazzo è apparso profondamente turbato. Nel corso della breve intervista, il giovane è scoppiato in lacrime ed ha detto di esserci rimasto malissimo, in quanto aveva investito tanto in questa conoscenza.

Matteo non ha nascosto di essere andato anche contro la sua famiglia per portare avanti questo percorso. Le persone a lui care, infatti, soprattutto ultimamente, avevano notato un certo malessere nel giovane, che stava cominciando a destare preoccupazione. Matteo, però, ha ignorato i consigli dei suoi familiari, decidendo di continuare a corteggiare Sara, malgrado fosse palese la sua preferenza per Alessio. Stratoti ha dichiarato di essersi sentito preso in giro e di avercela un po’ con se stesso in quanto nella vita fa sempre scelte sbagliate. Il giovane, poi, ha detto di essere consapevole di avere tanti difetti, tuttavia, non ha mai fatto del male a nessuno, in quanto è una persona buona. Ad ogni modo, questa batosta ha contribuito a rendere ancora più fragile il suo carattere.

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Le prime parole di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca: lui dice una cosa inaspettata

A fronte di Matteo, che è apparso davvero distrutto dall’epilogo che ha avuto la sua esperienza a Uomini e Donne, del tutto differente è stato l’atteggiamento di Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca. I due, infatti, hanno detto di essere felici per come siano andate le cose, nonostante le modalità. Entrambi hanno confermato di aver sempre sentito una forte intesa tra loro, in quanto hanno caratteri molto simili, cosa che li ha spinti ad acquisire una complicità notevole, che è stata notata anche dall’esterno.

Sara ha spiegato che con Alessio si sente protetta, capita e al sicuro. Alessio, invece, ha detto di essere stato uno dei pochi, se non l’unico, a capire le fragilità di Sara, mentre tutti gli altri si sono soffermati solamente sull’apparenza, suk suo mostrarsi spavalda e forte, caratteristiche che non le appartengono del tutto. Ad un certo punto, poi, Rubeca ha detto una frase che ha generato un certo sgomento e una certa ilarità sul web. Nel dettaglio, il giovane ha rivelato di non aver avuto molte esperienze nell’ambito sentimentale in passato, dunque, non sa come definire ciò che prova per la Gaudenzi, ma crede che si tratti di amore. Il pubblico, ovviamente, non ha potuto fare a meno di insorgere sui social commentando con ironia quanto rivelato a causa delle innumerevoli segnalazioni che hanno riguardato Alessio, volte a dipingerlo come un donnaiolo, solito adescare donne per sedurle e poi lasciarle andare.

A distanza di alcuni giorni dalla scelta, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca stanno ancora insieme ed è prevista anche la solita intervista a Verissimo come accaduto anche per gli altri ex tronisti di Uomini e Donne. Non si sa quanto durerà questa relazione, fatto sta che non è mai apparsa chiara e limpida ai telespettatori sin dal primo momento.