Nella puntata del 24 marzo 2026 di Uomini e Donne ci sono state delle liti molto accese. Maria De Filippi ha fatto un annuncio su Mario Lenti, mentre al Trono di Sara Gaudenzi sono sorte polemiche a causa di uno sfogo di Matteo Stratoti.

Maria De Filippi fa un annuncio su Mario Lenti

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un annuncio inaspettato da parte di Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato finalmente il motivo dell’assenza di Mario Lenti dal programma, dato che ormai sono svariate puntate a cui non partecipa. A quanto pare, il cavaliere non è assente per ragioni di lavoro, come si era inizialmente annunciato, quanto piuttosto perché sta frequentando una dama al di fuori del programma. Cinzia Paolini è rimasta spiazzata, asserendo di non esserne a conoscenza. La sua reazione ha generato una certa ilarità negli opinionisti.

Rosanna Siino sbotta contro Alessio Pili Stella, Maria delusa da Arnaldo

Poi si è passati ad Alessio Pili Stella, Debora e Rosanna Siino. Quest’ultima si è arrabbiata moltissimo con il cavaliere in quanto lo aveva avvisato che, se avesse voluto riprendere la sua conoscenza, avrebbe dovuto farlo in esclusiva mentre, in studio, ha scoperto che Alessio ha visto e sentito anche Debora. La donna ha dato luogo ad una scenata, al culmine della quale ha deciso di tornare al suo posto, chiudendo ogni tipo di rapporto con Alessio, mandandolo anche a quel paese. Malgrado i modi piuttosto estremi adoperati da Rosanna, Gianni Sperti si è trovato d’accordo con Rosanna, apprezzando la sua sincerità e la sua dimostrazione di palese interesse verso Pili Stella, a differenza di Debora che, invece, è rimasta impassibile per tutto il tempo. Dopo un momento di discussione anche tra Alessio e Debora, alla fine, i due hanno deciso di continuare ad uscire. Arnaldo, invece, che prima usciva con Debora, ma ha interrotto dopo aver scoperto della spa con Alessio, sta uscendo con Maria, con cui si sta trovando molto bene. Per lui sono scese due nuove ragazze per corteggiarlo. Lui le ha ascoltate, ma poi ha deciso di mandarle via, adoperando la scusa di essere impegnato nella conoscenza con Maria. La donna, però, non ha gradito, in quanto ha detto che, se questa fosse stata la motivazione, non avrebbe dovuto minimamente farle scendere. Il vero motivo, dunque, è semplicemente che le due ragazze non gli sono piaciute.

Sara Gaudenzi bacia sia Alessio sia Matteo: Stratoti perde il controllo e fa minacce

Archiviato il Trono Over senza alcun ballo, dato che erano tutti arrabbiati, si è passati al Trono di Sara Gaudenzi. La tronista ha portato in esterna sia Alessio Rubeca, sia Matteo Stratoti, baciando entrambi i ragazzi. Quando i due sono entrati in studio, Matteo ha dato di matto, sbottando in primis contro Sara, per aver baciato prima il suo rivale e poi lui, poi si è duramente scontrato anche con Ciro Solimeno e Alessio, che si sono intromessi durante il suo sfogo. Il ragazzo ha minacciato entrambi i protagonisti dicendo di vedersela fuori e invitando Alessio ad avere paura di lui. Matteo ha motivato il suo livore dicendo di essere stanco di sentirsi preso in giro. La sua reazione non è piaciuta a nessuno in studio, anche Maria De Filippi è intervenuta per criticare il ragazzo invitandolo a darsi una calmata e schierandosi dalla parte della Gaudenzi.