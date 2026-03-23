Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nel corso della settimana che va dal 23 al 27 marzo 2026 saranno fervide di colpi di scena, rendendo molto difficile annoiarsi per il pubblico da casa. Al Trono Over ci sarà il ritorno di una dama, recentemente andata via. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, due protagonisti sfioreranno la rissa, mentre Sara Gaudenzi avrà un malore e, successivamente, farà anche la sua scelta, in maniera del tutto atipica.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: un ritorno, liti accese e decisioni

Le anticipazioni di questa settimana di messe in onda di Uomini e Donne rivelano che Elisabetta Gigante tornerà nel programma. Dopo essersi assentata per alcune registrazioni, in quanto bisognosa di prendersi del tempo dopo la rottura con Sebastiano Mignosa, la donna si dirà pronta a mettersi nuovamente in gioco. La dama rivelerà di aver risentito Sebastiano in questo periodo, tuttavia, si è trattato di conversazioni prive di senso, in quanto non hanno portato ad alcun epilogo. Per contro, Elisabetta dirà di aver risentito Stefano del parterre, con il quale ha intenzione di continuare ad uscire.

Al centro dell’attenzione, poi, ci finiranno Sabrina Zago e Davide, i quali stanno proseguendo la loro conoscenza. Sulla questione interverrà Marina, la quale si scuserà con il cavaliere per il modo in cui lo ha trattato durante le scorse puntate. Gli interventi della donna non verranno apprezzati da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non esiteranno a scagliarsi contro di lei, sollevando un polverone notevole. Marina, infatti, darà luogo a uno dei suoi soliti show. Rosanna Siino, dal canto suo, chiuderà definitivamente la frequentazione con Alessio Pili Stella. Dopo un ripensamento avuto nella scorsa puntata di UeD, la donna ammetterà di non poter andare avanti con lui. Per contro, il cavaliere proseguirà ad uscire con Debora.

Spoiler Trono Classico UeD: rissa sfiorata, malore e scelta di Sara Gaudenzi

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della settimana sono davvero molto movimentate. Ciro Solimeno uscirà con Alessia Antonetti e con Elisa, e bacerà la prima. La seconda si risentirà, specie perché durante la loro esterna la ragazza si è aperta con il tronista raccontandogli di un momento molto doloroso vissuto, ovvero la morte di suo nonno. La giovane gli chiederà come mai non l’ha baciata, e lui risponderà di aver agito in tal modo per rispetto di Ale. Successivamente, però, il tronista farà altre esterne e bacerà anche Elisa. Le altre corteggiatrici si arrabbieranno e qualcuna dirà anche di voler andare via, ma il tronista riuscirà a trattenerle.

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Al Trono di Sara Gaudenzi, invece, scoppierà il caos. La ragazza uscirà sia con Alessio Rubeca sia con Matteo Statoti e bacerà entrambi. Quest’ultimo ci rimarrà molto male e in studio darà luogo a uno sfogo molto concitato, durante il quale arriverà a minacciare sia la tronista sia Ciro Solimeno, che si intrometterà per difendere il suo amico Alessio. I toni diventeranno così tesi al punto che tra il tronista e il corteggiatore ci sarà quasi una rissa, che certamente sarà censurata durante le messe in onda delle puntate. Anche Maria De Filippi interverrà per esortare Matteo a darsi una calmata. Sara rimarrà così provata dall’accaduto, al punto da accusare un piccolo malore al termine di una puntata.

Successivamente, poi, Matteo si scuserà con tutti per i suoi atteggiamenti, ma la situazione prenderà una piega inaspettata. Sara si mostrerà molto complice di Alessio, cosa che genererà dei sospetti negli opinionisti. Soprattutto Tina Cipollari metterà alle strette la ragazza, al punto da spingerla a compiere un gesto inaspettato. Dopo svariati balli con Alessio, la giovane deciderà di sceglierlo. Dopo la scelta, corredata dal ballo e dalla tiepida caduta di petali rossi, il clima in studio sarà molto teso, e Tina deciderà addirittura di non salutare la ragazza, convinta che tra lei e Alessio ci sia sempre stato un accordo, cosa di cui sono convinti anche molti telespettatori.