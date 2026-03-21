I fan di Uomini e Donne attendono sempre con tanta concitazione ed entusiasmo il momento della scelta finale dei tronisti. Nel caso di Sara Gaudenzi, però, l’attesa è frutto principalmente della curiosità di vedere cosa sia successo di così eclatante durante la registrazione in questione da spingere la tronista a compiere una scelta assolutamente atipica e poco entusiasmante. Ebbene, non c’è più molto da aspettare, in quanto la prossima settimana verrà mandata in onda la scelta di Sara Gaudenzi a UeD.

Ecco quando andrà in onda la scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

Quando andrà in onda la scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne? Rispondere a questa domanda non è difficile, in quanto la registrazione a cui si fa riferimento è quella del 12 marzo 2026. Prima di tali riprese, c’è da trasmettere solamente quella dell’11 marzo che, verosimilmente, occuperà le puntate di lunedì 23 e martedì 24 marzo. A partire da mercoledì 25 marzo, dunque, verrà mandata in onda la registrazione del 12, al cui interno c’è la scelta di Sara. Considerando che Maria De Filippi solitamente comincia sempre dal Trono Over, è molto probabile che per assistere alla conclusione del percorso della Gaudenzi bisognerà aspettare giovedì 26 marzo.

Ad avvalorare questa ipotesi sono anche le modalità in cui si è svolta la scelta. Sara, infatti, è stata portata a concludere anticipatamente il suo percorso a causa delle forti critiche ricevute da Tina Cipollari. L’opinionista ha accusato la ragazza di perdere solo tempo e di prendere in giro Matteo Stratoti, in quanto fosse ormai palese la sua preferenza per Alessio Rubeca. Questo sospetto è stato poi confermato dalla decisione improvvisa della Gaudenzi di scegliere proprio Alessio. Il pubblico è curioso, e al contempo felice, di assistere all’epilogo di quello che, palesemente, si è rivelato essere un Trono alquanto insolito e scevro di emozioni forti e concrete.

I movimenti social di Matteo Stratoti dopo la scelta di Sara

A distanza di una decina di giorni dalla scelta a Uomini e Donne, Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca sono silenziosi sui social, al contrario di Matteo Stratoti che, invece, è molto attivo con la sua community di fan e si sta guadagnando anche molti consensi e appoggi. Il ragazzo, almeno apparentemente, non sembra molto affranto per come siano andate le cose. Proprio in queste ore, infatti, ha pubblicato un video tra le Storie di Instagram in cui si è mostrato a torso scoperto, intento a mettere in mostra il suo corpo con tanto di movimenti seducenti e ammiccanti. È solo una strategia per non dare troppe soddisfazioni mostrando il suo rammarico per come sono andate le cose o, più semplicemente, Matteo ci ha messo poco tempo a farsene una ragione?