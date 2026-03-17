La registrazione del 16 marzo 2026 di Uomini e Donne è cominciata con un blocco molto movimentato dedicato ad Edoardo Nestori. Il cavaliere è stato al centro di segnalazioni molto forti, che lo hanno portato ad abbandonare il programma. Rosanna Siino ha voltato pagina, così come Alessio Pili Stella. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha avuto filo da torcere dalle sue corteggiatrici.

Anticipazioni Trono Over UeD: Edoardo se ne va, Alessio e Rosanna voltano pagina, nuovi arrivi

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 16 marzo, riportate su Lollo Magazine, rivelano che Edoardo ha lasciato il programma. Barbara De Santi ha riportato in studio delle segnalazioni sul suo conto asserendo di avere delle prove che vedrebbero il cavaliere impegnato in una conoscenza parallela con una donna che non fa parte della trasmissione. I due sarebbero stati beccati a cena insieme. Edoardo, naturalmente, ha provato a discolparsi, ma le sue tesi non sono apparse molto convincenti, sta di fatto che alla fine ha deciso di lasciare il programma. Al momento non si sa se temporaneamente oppure definitivamente.

Gloria Nicoletti ha avviato una conoscenza con Marco. Alessio Pili Stella è uscito nuovamente con Debora con la quale, tra alti e bassi, la frequentazione procede. Anche Rosanna Siino ha voltato pagina uscendo con Michele. L’uomo le ha organizzato una bella cena in hotel, suggellata con un bacio passionale. Per Paola e Marta invece è sceso un nuovo cavaliere ciascuna ed entrambe hanno deciso di tenere il loro rispettivo spasimante. Nel frattempo, Marta sta uscendo anche con Antonio.

Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: Ciro Solimeno bacia Elisa, Martina se ne va

Al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, dopo l’uscita di scena di Sara Gaudenzi, è rimasto solo Ciro Solimeno. Il tronista ha portato in esterna Elisa Leonardi, con cui è scattato un bacio. In studio, Martina si è molto arrabbiata, arrivando addirittura ad andare via. Anche Alessia Antonetti si è detta rammaricata e delusa per la palese attrazione che c’è tra il tronista e la sua rivale, tuttavia, la ragazza ha avuto una reazione più pacata di Martina, decidendo di non lasciare lo studio. Ad ogni modo, Ciro ha ammesso di voler andare a riprendere la corteggiatrice fuggita via. Molto probabilmente, nella prossima registrazione si assisterà ad un’altra scenata esasperata del tronista che, ormai, ha perso tanta credibilità agli occhi del pubblico da casa.