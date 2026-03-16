Le anticipazioni di Uomini e Donne delle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 16 al 20 marzo 2026 rivelano che una coppia del Trono Over lascerà la trasmissione insieme. Per Cinzia Paolini ci saranno momenti molto concitati a causa di una segnalazione riportata da Tina Cipollari. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece Ciro Solimeno si assenterà per diverse puntate, mentre Sara Gaudenzi avrà l’ennesimo sfogo con i suoi corteggiatori.

Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: una coppia via, Cinzia Paolini in difficoltà e discussioni

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne tornerà al centro dell’attenzione Gemma Galgani, la quale uscirà in esterna con un cavaliere. In studio, però, la dama dichiarerà di voler chiudere la conoscenza in quanto non attratta dall’uomo. Edoardo, dal canto suo, uscirà con due nuove dame chiamate Maria e Anita. Durante il confronto emergerà che ha risentito anche Paola, cosa che porterà alla nascita di nuove discussioni. Alessio Pili Stella e Debora usciranno nuovamente insieme e, a generare particolare sgomento, sarà un’esterna fatta dai due in una spa. Alessio lascerà intendere che tra di loro sia scattato un bacio, mentre lei negherà, dunque, uno dei due starà sicuramente mentendo.

A fronte di tante discussioni, una coppia deciderà di lasciare il programma insieme formando una nuova coppia, stiamo parlando di Lanfranco ed Atlanta. Dopo diverse settimane di conoscenza, i due saluteranno tutti molto emozionati e andranno via. Ad un certo punto, poi, ci saranno momenti molto concitati per Cinzia Paolini. Tina Cipollari farà vedere a tutti un video in cui la donna balla in un locale esordendo come un personaggio famoso proveniente da Mediaset. La cosa, ovviamente, genererà molte polemiche in studio. Mario Lenti sarà assente.

Spoiler Trono Classico UeD: Ciro Solimeno sparisce, Sara Gaudenzi si sfoga

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, Ciro Solimeno prenderà parte solo ad una puntata, poi si assenterà. Il tronista avrà un’esterna molto importante con Martina durante la quale si aprirà parecchio e tra di loro scatterà un bacio. Sulla vicenda interverrà anche Alessio Rubeca, amico di Ciro, che dirà che il ragazzo fa un po’ fatica ad aprirsi, ma con Martina sta riuscendo pian piano a mostrare un lato di sé molto privato e delicato. Elisa prenderà la parola per commentare e Ciro rimarrà piacevolmente colpito dal suo intervento, sta di fatto che, malgrado il bacio con Martina, sceglierà di ballare con Elisa.

In merito a Sara Gaudenzi, la ragazza porterà in esterna sia Alessio Rubeca sia Matteo Stratoti. Al primo presenterà sua nonna e tra i due ci sarà un bacio. Anche con il secondo scatterà un bacio, e in studio sorgeranno polemiche. Alessio accuserà la ragazza di essere più coinvolta dal suo rivale. Lei negherà asserendo di essere impegnata a portare avanti due percorsi con lo stesso impegno. Successivamente, poi ci sarà uno scontro in camerino anche con Matteo, al quale non andrà giù il bacio con Alessio. In studio, la tronista avrà uno sfogo durante il quale si dirà estenuata in quanto ai suoi corteggiatori non sta bene mai nulla di quello che fa, e la cosa sta iniziando a pesarle parecchio.