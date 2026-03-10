La puntata del 10 marzo di Uomini e Donne è stata animata da uno scontro che ha visto come protagonisti Cinzia Paolini, Mario Lenti e gli opinionisti. Poi si è passati al Trono Classico, dove Sara Gaudenzi ha fatto infuriare un corteggiatore.

Mario Lenti e Cinzia Paolini chiudono la conoscenza a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Mario Lenti è tornato nel programma per confrontarsi con Cinzia Paolini e raccontare la sua versione dei fatti in merito alla loro ultima uscita. Maria De Filippi ha subito messo le mani avanti asserendo che i due avessero riportato alla redazione due versioni dei fatti completamente differenti. Cinzia ha raccontato di essere uscita con Mario semplicemente per avere un confronto con lui alla luce di tutto quello che è successo nelle scorse messe in onda, mentre lui ha asserito che la Paolini abbia fatto la svenevole per tutto il tempo, lasciandogli intendere che la serata si sarebbe conclusa in un certo modo. Nel momento in cui le cose non sono andate nel modo auspicato da Mario, quest’ultimo ha detto alla donna di andare via dalla sua camera d’hotel.

In studio, i due hanno avuto una discussione molto accesa, durante la quale lei ha ammesso di aver idealizzato Mario, influenzata dal suo interesse nei suoi riguardi. Lenti, dal canto suo, ha dichiarato di non reputare Cinzia compatibile con lui, ragion per cui, i due sono convenuti alla decisione di interrompere la loro conoscenza. Questa scelta, però, ha fatto infuriare Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali hanno attaccato i due protagonisti dicendo che questo fosse l’unico modo per uscire dall’impasse, dopo che Cinzia ha proposto a Mario di uscire dal programma insieme. Gli opinionisti hanno dichiarato di voler cacciare dallo studio i due protagonisti, ma questo non è avvenuto, sta di fatto che entrambi sono tornati al loro posto.

Al centro dell’attenzione, poi, è stata chiamata Gemma Galgani, la quale ha ricevuto la visita di due nuovi cavalieri, Pasquale e Maurizio. Dopo aver fatto la loro conoscenza, Gemma ha deciso di tenerli entrambi.

Sara Gaudenzi bacia Matteo, Alessio se ne va

Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne, invece, Sara Gaudenzi è andata a casa di Matteo Stratoti per avere un chiarimento dopo la discussione avuta nella scorsa puntata. Il ragazzo, dinanzi a questo gesto, è rimasto molto contento e colpito, sta di fatto che si è ammorbidito nei riguardi della tronista. L’esterna in questione si è conclusa con un bacio. Quando la linea è tornata allo studio, Alessio ha spiegato di non essere più motivato a rimanere in trasmissione dopo quanto accaduto, in quanto crede che Sara non sia abbastanza interessata a lui. Gli opinionisti l’hanno attaccato dicendogli di non essere il fidanzato della Gaudenzi, dunque, non può avanzare troppe pretese. Tina gli ha addirittura dato dell’ottuso. I commenti degli opinionisti, però, non hanno dissuaso il ragazzo dalla sua decisione che, infatti, ha deciso di andare via. Sara ha spiegato di avere intenzione di andare a riprenderlo.