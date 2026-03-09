Oggi a Uomini e Donne sono stati affrontati solamente due macro argomenti, uno inerente il Trono Over e uno il Trono Classico. Per quanto riguarda il primo, al centro dell’attenzione c’è stata Cinzia Paolini, mentre tra i giovani si è parlato di Sara Gaudenzi, che ha avuto discussioni sia con Alessio Rubeca, sia con Matteo Stratoti.

Duri attacchi contro Cinzia Paolini, che non schioda da Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con un lungo blocco di cui si è resa protagonista Cinzia Paolini. Maria De Filippi è voluta tornare sull’argomento dopo quanto accaduto nella precedente puntata, quando la donna aveva preso la decisione di andare via, ma Mario Lenti è andato a prenderla facendole cambiare idea. Secondo Gianni Sperti e Tina Cipollari, il cavaliere non ha alcun diritto di modificare le intenzioni dei partecipanti incidendo sulle loro scelte. Detto questo, la conduttrice ha voluto fare un discorso alla donna in maniera calma, ma non esitando a palesarle tutto il suo disappunto sui comportamenti di entrambi. La presentatrice ha ammesso che appare tutto un po’ strano, soprattutto nel momento in cui Cinzia ha detto di non sapere che Mario sarebbe tornato in trasmissione dopo un piccolo periodo di assenza per motivi di lavoro.

Successivamente, poi, la De Filippi ha puntualizzato che Cinzia, nel momento in cui ha sentito Lenti mentre lui era fuori dal programma, ha infranto il regolamento della trasmissione. La donna si è difesa dicendo di aver avuto conversazioni sporadiche e poco rilevanti con Mario, ma Maria ha spiegato che, per arrivare a decidere di abbandonare la trasmissione con lui dopo poco, evidentemente era molto presa da lui. Come se non bastasse, poi, Maria ha aggiunto che la donna e il cavaliere si sono visti anche dopo la scorsa puntata, tuttavia, hanno dato alla redazione due versioni dei fatti differenti. Lenti, inoltre, ha deciso anche di richiamare una dama venuta per lui, cosa di cui la Paolini ha detto di non essere a conoscenza. Malgrado questo, però, la sua reazione non è stata particolarmente rilevante, cosa che ha fomentato sempre di più i sospetti di chi non crede minimamente a questa coppia. Gli opinionisti, infatti, hanno chiesto che la donna lasci la trasmissione, cosa che non è accaduta.

Sara Gaudenzi accusata di scarsa sensibilità verso Matteo Stratoti

L’attenzione si è poi spostata al Trono Classico di Uomini e Donne. Si è parlato unicamente di Sara Gaudenzi, la quale ha raggiunto Matteo Stratoti dopo la scorsa puntata per avere un chiarimento con lui. Dopo un primo momento di scontro, i due si sono riavvicinati e si sono anche baciati. In studio, poi, Alessio Rubeca ha preso la parola per chiedere alla tronista quale fosse il senso della sua permanenza nel programma dato che sembra che sia lei a corteggiare Matteo. Sara ha detto di essere interessata a entrambi, quindi, non vuole rinunciare a nessuno dei due.

La situazione in studio, poi, si è complicata nel momento in cui la tronista ha avuto un confronto molto acceso anche con Matteo, durante il quale è intervenuta anche Maria De Filippi per cercare di fare da mediatrice tra i due. Il ragazzo è rimasto male nel notare una certa freddezza da parte di Sara nel momento in cui le ha raccontato delle cose molto private sulla sua vita. Il clima è diventato così concitato e svilente, al punto che la tronista, quando ha dovuto scegliere con chi ballare, inizialmente ha fatto il nome di Matteo, ma il ragazzo si è risentito di alcuni suoi comportamenti, al punto da alzarsi e da tornare al suo posto non accettando il ballo.