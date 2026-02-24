Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stata una lite furiosa tra Alessio Pili Stella e Gianni Sperti. L’opinionista ha preso di mira il cavaliere a causa della sua indecisione mostrata nei riguardi di Rosanna Siino e Debora. La situazione è sfuggita anche al controllo della conduttrice, generando molto sgomento sui social. Oltre che parlare di questo argomento, però, si è parlato anche di altri protagonisti e di Trono Classico.

Gianni Sperti attacca pesantemente Alessio Pili Stella a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Barbara De Santi, Gloria Nicoletti e Sandro. Le due stanno conoscendo il nuovo cavaliere e si stanno trovando piuttosto bene. A seguito di qualche piccolo screzio con Barbara, l’uomo ha deciso di proseguire la conoscenza di entrambe, decidendo di ballare con la De Santi.

Dopo il ballo, Maria De Filippi ha dato la parola ad Alessio Pili Stella, notando uno strano comportamento da parte sua. Il cavaliere, infatti, nel momento in cui Rosanna gli è passata davanti, si è voltato dall’altra parte non volendo neppure incrociare il suo sguardo. Alessio ha confermato tutto, dicendo di non voler avere più nulla a che fare né con lei né con Debora. Queste parole, chiaramente, hanno spinto le due donne ad intervenire, e tra i tre è scoppiata una nuova discussione, durante la quale è emerso ancora un certo coinvolgimento da parte di tutte le parti chiamate in causa. Maria, allora, ha preso la parola chiedendo ad Alessio con chi avrebbe voluto proseguire nel caso in cui non fosse scoppiato questo caos. La domanda è stata fatta dal momento che Alessio aveva precedentemente rivelato che sarebbe presto giunto ad una scelta poiché, dopo aver superato il “limite di guardia” con le dame, ovvero avendo rapporti intimi con entrambe, non avrebbe portato avanti due conoscenze contestualmente. Alessio non ha saputo come rispondere, scatenando le ire di Gianni Sperti. L’opinionista ha accusato Pili Stella di essere egoriferito e incoerente, in quanto ha già avuto rapporti intimi con entrambe le dame, con Rosanna ci è andato a letto, mentre con Debora ha comunque avuto dei momenti molto passionali. I toni si sono accesi parecchio, al punto da esasperarsi, portando il pubblico a fare commenti sui social.

In tanti si sono scagliati contro Alessio, criticando i suoi modi di fare troppo irruenti. Il cavaliere, inoltre, è stato preso di mira per i suoi continui interventi durante i percorsi di altri protagonisti del parterre, quando in realtà è il primo a comportarsi male nei confronti delle dame. Ad ogni modo, la situazione non è sembrata placarsi, sta di fatto che la conduttrice non ha potuto fare altro che cambiare argomento.

Tornano le due Alessia per Ciro, Maria rifà una proposta ad Elisabetta

Al centro dell’attenzione ci è finito Ciro Solimeno, che ha deciso di andare a riprendere sia Alessia Messina, sia Alessia Antonetti. Dopo discussioni accese, entrambe le ragazze hanno deciso di tornare in studio. Elisa è intervenuta criticando il comportamento del tronista e, alla fine, quest’ultimo, ha deciso di ballare con Martina.

A un certo punto, poi, Maria ha dato nuovamente la parola ad Elisabetta Gigante. La conduttrice ha invitato nuovamente la dama ad uscire dal programma con Sebastiano Mignosa, per vedere come sarebbero andate le cose tra di loro senza telecamere, senza altre donne e interferenze. Elisabetta, però, ha spiegato di non avere più fiducia nel cavaliere, ragon per cui è consapevole del fatto che non riuscirebbe a superare la cosa. La conduttrice, poi, ha spiegato il senso della sua proposta. La padrona di casa ha ammesso di aver chiesto ripetutamente ad Elisabetta di uscire da Uomini e Donne non perché ritiene che questa sia la cosa giusta, ma perché in questo modo la donna avrebbe capito definitivamente che tra i due non ci sarebbe stata alcuna possibilità di rapporto. La sua, dunque, è stata una proposta un po’ “furbetta”, come da lei stessa rivelato, per “incastrare” Sebastiano.