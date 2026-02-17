Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 16 febbraio 2026 rivelano che in studio ci sono stati diversi episodi degni di nota. Uno in particolare ha generato molto sgomento, in quanto ha visto Tina Cipollari e Gianni Sperti perdere le staffe contro una coppia. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha avuto un ripensamento, mentre Sara Gaudenzi ha baciato di nuovo un suo corteggiatore.

Caos al Trono Over di Uomini e Donne: Tina e Gianni furiosi contro Mario e Cinzia

La scorsa registrazione di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata sulla base di quanto riportato su Lollo Magazine. Partendo come di consueto dal Trono Over, al centro dell’attenzione ci è finito nuovamente Mario Lenti. Il cavaliere, dopo essersi assentato per alcune puntate per motivi di lavoro, è ritornato in trasmissione. Il suo ritorno ha suscitato un certo clamore, in quanto accompagnato da una scelta che ha fatto molto discutere. Il cavaliere, infatti, ha confessato di aver risentito Cinzia Paolini e di avere tutta l’intenzione di riprendere la sua conoscenza.

Cinzia e Mario, così, si sono seduti nuovamente a centro studio per raccontare le ultime dinamiche che si sono verificate tra di loro. I racconti che sono seguiti, però, hanno innervosito parecchio gli opinionisti. Sia Gianni Sperti sia Tina Cipollari hanno attaccato i due protagonisti accusandoli di avere un accordo. Secondo il loro punto di vista, i due si sarebbero visti e sentiti al di fuori del programma, e avrebbero deciso di comune accordo di tornare a frequentarsi per guadagnarsi il centro studio. Tina e Gianni, così, hanno preteso che i due uscissero dalla trasmissione in qualità di coppia, cosa che non si è verificata. Intanto, Cinzia sta uscendo anche con Michele, ma quasi tutta la scena è stata rubata dalle dinamiche inerenti Mario.

Ciro va a riprendere Ale, Sara ribacia Alessio al Trono Classico di UeD

In merito al Trono Classico di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni della scorsa registrazione rivelano che Ciro Solimeno ha avuto un ripensamento. Il tronista ha deciso di andare a riprendere Alessia Antonetti, dopo averla eliminata nel corso della precedente registrazione. Quando Elisa e Martina hanno appreso questa notizia in studio, si sono molto arrabbiate, al punto da prendere entrambe la decisione di andare via. Ciro non ha portato in esterna nessuna di loro.

Sara Gaudenzi, infine, è uscita con Alessio Rubeca, con il quale è scattato un altro bacio. Tra i due, ormai, la conoscenza sembra stia decollando, cosa che, ovviamente, non sta facendo piacere a Matteo. La tronista ha avuto un confronto in camerino con quest’ultimo, durante il quale gli ha palesato alcune sue perplessità nei suoi riguardi. Nello specifico, Sara non crede di piacergli abbastanza, malgrado anche tra di loro ci sia stato un bacio in precedenza.