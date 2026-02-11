La registrazione del 10 febbraio 2026 di Uomini e Donne è stata animata da svariate dinamiche. Si è partiti come di consueto dal Trono Over, dove ci sono stati diversi confronti e scontri. Al Trono Classico, invece, Sara Gaudenzi ha baciato un altro corteggiatore, mentre Ciro Solimeno ha avuto uno scontro con Maria De Filippi e poi ha deciso di fare un’eliminazione inaspettata.

Dame voltano pagina e scoppiano discussioni a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 10 febbraio, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è partiti da un nuovo confronto tra Edoardo e Paola. Nella scorsa registrazione, il cavaliere le aveva chiesto di uscire dal programma insieme, ma lei ha rifiutato. In quella di ieri, dunque, la donna ha attaccato il suo interlocutore accusandolo di averle proposto di uscire con una scusa legata alla loro intimità poco credibile. I due, così, hanno interrotto definitivamente la frequentazione.

Elisabetta Gigante, invece, dopo la chiusura con Sebastiano Mignosa, è uscita con Stefano, con il quale è scattato anche un bacio. Gianni Sperti e Sebastiano hanno attaccato molto la dama per la repentinità con la quale ha voltato pagina. Rosanna Siino, dal canto suo, sta uscendo con Michele dopo la rottura con Alessio Pili Stella. La donna, però, si è concentrata molto di più su quest’ultimo rispetto al cavaliere che sta conoscendo. Tra i due, infatti, c’è stata un’altra discussione molto accesa. Alessio ha attaccato anche Debora per la nuova frequentazione avviata con Arnaldo. Pili Stella non è riuscito ad accettare questi cambi di rotta improvvisi.

Un blocco, poi, è stato dedicato a Cinzia Paolini. La dama sta uscendo con un nuovo cavaliere, con il quale c’è stata una certa intimità. Cinzia, però, ci ha tenuto ad approfondire una dinamica con Stefano, che non era mai stata affrontata prima di questo momento. La donna ha ammesso che tra i due ci sia stata una conoscenza telefonica di circa un mese che, tuttavia, il cavaliere non ha mai avuto la premura di menzionare nel programma.

Sara Gaudenzi bacia un altro corteggiatore, Ciro viene ripreso da Maria e fa un’eliminazione

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, le anticipazioni della scorsa registrazione rivelano che Sara Gaudenzi ha portato in esterna Matteo. Tra i due ci sono stati degli scontri, ma alla fine sono scattati due baci molto belli e passionali. In studio, però, la tronista ha attaccato il corteggiatore ritenendo di aver avuto la sensazione che lui l’avesse baciata solamente per “pietà”. Lui, ovviamente, si è molto arrabbiato ed ha sbottato contro Sara accusandola di non aver mostrato alcuna partecipazione emotiva dopo il bacio.

Ciro Solimeno ha fatto un’esterna in camerino con Alessia Antonetti, durante la quale c’è stato uno scontro molto acceso. Lui ha accusato la ragazza di essere troppo spenta e di non avere reazioni, mostrando di conseguenza poco interesse nei suoi riguardi. Lei si è difesa dicendo di aver bisogno di una maggiore serenità nella loro conoscenza per poter arrivare ad esternare le sue emozioni. Da un po’ di tempo a questa parte, però, i due non fanno altro che litigare. In studio la discussione è proseguita, e Ciro ha adoperato dei toni decisamente forti nei riguardi della ragazza, sta di fatto che Maria De Filippi ha sentito il bisogno di intervenire. La conduttrice ha invitato Ciro ad abbassare i toni mostrando maggiore rispetto nei riguardi della ragazza. Le parole di Maria hanno mandato in confusione il tronista che, alla fine, ha scelto di eliminare Alessia, salvo poi decidere di andare a riprenderla in quanto pentito per il suo comportamento.