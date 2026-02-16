Al via una nuova settimana di appuntamenti con Uomini e Donne. Il talk show condotto da Maria De Filippi è pronto a regalare ai telespettatori tanti momenti intensi e ricchi di emozioni. Le anticipazioni della settimana che va dal 16 al 20 febbraio 2026 rivelano che in studio ci saranno dei colpi di scena, tra cui una proposta di matrimonio inaspettata. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece sia Sara Gaudenzi, sia Ciro Solimeno assisteranno alla fuga di diversi corteggiatori e corteggiatrici.

Anticipazioni Trono Over UeD: proposta di matrimonio, Alessio e Rosanna intimi, una coppia esce

Le anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana rivelano che si partirà con un blocco legato ad Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due, dopo il riavvicinamento delle scorse puntate, racconteranno della loro uscita insieme. Entrambi sembreranno molto presi l’uno dall’altra, al punto da arrivare ad ammettere di essere stati molto vicini e aver trascorso momenti intimi. La situazione si complicherà nel momento in cui Rosanna apprenderà che Alessio sia uscito anche con Debora, avendo degli approcci intimi anche con lei. La Siino rimarrà profondamente delusa e, con il cuore infranto, deciderà di troncare la conoscenza. Anche Debora sarà stranita, tuttavia, lei ammetterà di voler dare un’altra chance al cavaliere, ma ha intenzione di essere molto più cauta.

Per una coppia, invece, arriverà il momento di dire addio alla trasmissione. Mauro e Tiziana diranno di voler uscire da Uomini e Donne insieme in quanto, ormai, sentono di aver raggiunto lo scopo del format, ovvero, trovare l’amore. Un altro momento toccante si verificherà con il ritorno in studio di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. I due racconteranno come stiano andando le cose tra di loro. Dopo il racconto, lui farà una sorpresa alla dama chiedendole di sposarlo. Lei si commuoverà tanto, poi accetterà la proposta. Tutti i presenti in studio saranno molto toccati dalla scena.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sebastiano Mignosa, dal canto suo, accetterà di far scendere una nuova corteggiatrice per lui, deludendo molto Elisabetta. Quest’ultima sarà così arrabbiata al punto da decidere di chiudere per sempre con Sebastiano in quanto non ha più intenzione di accettare la mancata esclusiva del cavaliere. Sabrina Zago interromperà la conoscenza con Nicola, ma lui continuerà ad uscire con una dama di nome Atlanta. Anche Gemma Galgani chiuderà la conoscenza con Ciro, un cavaliere venuto per lei qualche puntata fa.

Fuga di corteggiatori e corteggiatrici al Trono Classico di UeD e nuovi arrivi

Passando alle dinamiche del Trono Classico di Uomini e Donne, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, anche Simone lascerà il Trono di Sara Gaudenzi, che si vedrà costretta a ricominciare da zero. Per lei arriveranno due nuovi corteggiatori, uno dei quali si chiama Alessio, e si scoprirà essere un caro amico di Ciro Solimeno, in quanto i due lavorano anche insieme. La ragazza porterà in esterna un nuovo spasimante di nome Matteo, con il quale si troverà piuttosto bene malgrado sia solo la prima uscita.

Ciro porterà in esterna Elisa, con la quale scatterà un bacio. Tutte le altre sue corteggiatrici decideranno di andare via, deluse per il suo comportamento. Lui manifesterà l’intenzione di andare a riprenderle. Con Martina subito riuscirà nel suo intento, mentre Alessia Antonetti e Alessia Messina decideranno di non ritornare in studio. Ciro, però, sarà determinato a non arrendersi, sta di fatto che ribadirà l’intenzione di andare da loro per far in modo che tornino a far parte delle sue corteggiatrici.