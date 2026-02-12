Nella puntata del 12 febbraio di Uomini e Donne c’è stato un lungo blocco dedicato a Gemma Galgani. Successivamente, poi, si è parlato di Alessio Pili Stella, Debora e Rosanna Siino e non sono mancati i colpi di scena.

Nuovo sfogo di Gemma Galgani a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata una sorta di prosieguo di quanto accaduto nella precedente. Si è partiti, infatti, da Gemma Galgani che, a centro studio, ha continuato a scontrarsi con Barbara De Santi, Tinì Cansino ed Elisabetta Gigante, che non hanno fatto alcun passo indietro in merito alla considerazione che hanno di lei. A rendere il tutto più frizzante, però, in questa circostanza, ci ha pensato Tina Cipollari, che per fortuna era presente. L’opinionista ha ironizzato sugli sfoghi di Gemma ed ha detto che, nel caso in cui fosse stata presente nella puntata di ieri, avrebbe certamente difeso la donna, cosa che ha suscitato subito l’ilarità dei presenti. Ad ogni modo, Gemma ha deciso di rimanere nel programma, tuttavia, ha ribadito di essere rimasta molto male per il modo in cui è stata trattata da alcune donne del parterre e da Tinì. Il blocco, durato circa mezz’ora e incentrato sempre sulle stesse tematiche, si è concluso con l’arrivo di un nuovo cavaliere per la dama, che lei ha accettato di conoscere.

Sorprese tra Alessio e Rosanna, alcuni interventi di Maria De Filippi infastidiscono il web

Al centro dell’attenzione, poi, ci sono finiti Alessio Pili Stella e Debora. I due hanno raccontato di essere usciti nuovamente, di essere stati molto bene e di essersi scambiati altri baci. Ad un certo punto, però, Maria De Filippi ha chiesto ad Alessio se fosse ancora interessato a Rosanna Siino. Lui ha approfittato di questo assist per rivelare di avere un regalo da dare alla donna, ovvero, una lettera, nella quale ha manifestato la sua intenzione di riprendere la loro conoscenza. Neanche a farlo di proposito, anche lei ha portato un regalo ad Alessio, ovvero, un lucchetto da appendere insieme a Ponte Milvio a Roma. I due, così, si sono scambiati i reciproci regali ed hanno suggellato il tutto con un abbraccio e un bacio. Alla luce di questo, Debora ha deciso di interrompere la conoscenza con Alessio. Lui è rimasto male, ma ha ammesso di capire le sue motivazioni.

Ad un certo punto, però, la discussione ha preso una piega inaspettata. Marina ha preso la parola per difendere la scelta di Debora, cosa non condivisa da Maria De Filippi che, invece, è apparsa piuttosto ostile nei riguardi della donna. La conduttrice ha difeso Rosanna, dando al pubblico da casa l’impressione di avere una netta preferenza nei suoi riguardi. Da qui si è scatenata una polemica tra i telespettatori, nella quale in tanti hanno attaccato la padrona di casa dicendo di fare delle distinzioni alquanto palesi tra i partecipanti alla trasmissione mostrando apertamente le sue preferenze e le sue ostilità. Soprattutto ultimamente, Maria sembra non riuscire più a mantenere un comportamento neutrale.