Lunedì 9 febbraio 2026 è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, durante la quale sono accaduti diversi colpi di scena. Al Trono Over c’è stata una scelta, che purtroppo non è finita nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha eliminato una corteggiatrice, che fino a poco tempo fa era la sua preferita.

Spoiler Trono Over UeD: torna un cavaliere per Gemma, Elisabetta categorica, salta un’uscita

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 9 febbraio riportate su Lollo Magazine rivelano che al Trono Over è tornato un ex protagonista del programma, che in passato corteggiava Aurora Tropea. L’uomo si è detto interessato a Gemma Galgani. Contrariamente a come spesso capita, però, in questa circostanza, la donna ha preferito non tenere il cavaliere dichiarandosi sin da subito non interessata ad intraprendere la sua conoscenza.

Poi si è passati a Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. Il cavaliere ha deciso di andare all’Elba da lei per cercare di recuperare il loro rapporto dopo gli ultimi accadimenti. La dama, però, è stata irremovibile, sta di fatto che ha preso una decisione definitiva, ovvero, chiudere con Sebastiano. Edoardo ha proposto a Paola di uscire dal programma insieme. La dama, senza pensarci troppo su, ha detto di no, rifilando al cavaliere un sonoro due di picche. I presenti in studio hanno attaccato molto Paola, non solo per la sua decisione, ma anche per il modo in cui ha trattato il suo interlocutore decisamente superficiale.

Anticipazioni Trono Classico Uomini e Donne: Ciro fa un’eliminazione, Sara ribacia Alessio

Passando alle vicende del Trono Classico di UeD, invece, si è partiti da Ciro Solimeno, che ha portato in esterna Martina, la corteggiatrice nuova, con la quale è scattato un bacio. Ad un certo punto, poi, il tronista ha avuto un confronto con Alessia Messina, arrivando a prendere la decisione di eliminarla. Questa scelta ha lasciato tutti spiazzati poiché, fino a pochissimo tempo fa, lei sembrava essere la sua preferita sulla base di quanto espressamente dichiarato anche da lui.

Sara Gaudenzi sta proseguendo il suo nuovo percorso a Uomini e Donne e si sta concentrando molto su Alessio. Tra i due, infatti, in esterna è scattato un altro bacio. Per contro, invece, almeno per il momento, la ragazza ha lasciato in panchina Mattia che, tuttavia, sembra essere ancora annoverato tra i suoi corteggiatori. Ad ogni modo, oggi ci sarà una nuova registrazione, dunque, scopriremo se la ragazza rimedierà oppure no.