La puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 11 febbraio, è cominciata con il botto, ovvero, con una scena madre di Gemma Galgani, che ha avuto uno sfogo, arrivando ad accusare perfino un malore, che l’ha portata a dover uscire dallo studio. Poi si è parlato anche di altre tematiche, tra cui il Trono di Sara Gaudenzi.

Lo show di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha avuto uno sfogo a centro studio meritevole di Oscar. Durante la messa in onda di ieri, tanti dei presenti in studio hanno attaccato la dama dandole della falsa e della persona teatrale. Le accuse subite hanno fatto perdere le staffe a Gemma, che oggi ha dato letteralmente di matto. La Galgani si è posizionata a centro studio ed ha cominciato a gridare e ad inveire contro tutte le dame che l’hanno precedentemente presa di mira. Gemma è scoppiata in lacrime dicendo di non essere arrivata alla sua età per farsi trattare in questo modo. La protagonista ha respinto tutte le accuse di coloro i quali le hanno dato della teatrante.

Mentre Gemma dava luogo al suo show, però, ha spiazzato la reazione di Maria De Filippi. La padrona di casa, invece di contenere l’ira della dama, ha dato la parola a Barbara De Santi, che è tra quelle che hanno mosso pesanti accuse contro Gemma. Barbara ha invitato la sua interlocutrice a darsi una calmata poiché, in questo modo, sta continuando a mostrarsi poco autentica. Questo ulteriore intervento ha provocato quasi un malore in Gemma, che ha ammesso di voler andare via dal programma, e poi è andata dietro le quinte. Gloria Nicoletti l’ha seguita, preoccupata per le sue condizioni di salute, considerando anche la sua età. Dopo un po’ di tempo, poi, Gemma è rientrata, ma è apparsa ancora visibilmente turbata. Malgrado questo, però, i suoi detrattori non si sono placati. Tinì Cansino, infatti, ha preso la parola per continuare a dire di pensare che Gemma sia diventata una grande attrice. Gemma l’ha accusata di non parlare mai in trasmissione, lo fa solo quando si tratta di attaccare lei.

Sara Gaudenzi litiga con Raien a UeD, poi lo elimina

Archiviato il capitolo Gemma Galgani show, poi, si è passati a Marta e Dario. I due hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi trovati molto bene. Antonio ha preso la parola per attaccare la dama, invitando il cavaliere a prestare attenzione in quanto la donna ha sempre lo stesso modus operandi, ovvero, dopo qualche uscita e un bacio, è solita interrompere le conoscenze. Tra i due c’è stato uno scontro che, tuttavia, è stato archiviato in pochi minuti.

Passando al Trono Classico, invece, si è parlato di Sara Gaudenzi, la quale ha avuto uno scontro dietro le quinte con Raien, durante il quale lei ha accusato il ragazzo di non vederlo particolarmente interessato a lei. Lui ha respinto le accuse, ma a nulla è servito, sta di fatto che la ragazza, dopo una discussione piuttosto lunga proseguita anche in studio, ha deciso di eliminarlo. Gianni Sperti ha accusato Sara di attaccare inutilmente il ragazzo in quanto, in realtà, la verità è che a lei non piaccia affatto lui. Alla fine, la tronista è scoppiata a piangere dal nervosismo.