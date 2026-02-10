La puntata del 10 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con una scenata piuttosto infantile da parte di Rosanna Siino. Barbara De Santi ha fatto una confessione inaspettata sulle sue condizioni di salute, mentre per Gemma Galgani sono arrivate dure critiche.

Rosanna Siino versione quindicenne, Barbara De Santi svela un problema di salute a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Rosanna Siino si è comportata in maniera piuttosto atipica, reputata secondo molti infantile. Maria De Filippi ha chiesto ad Alessio Pili Stella di sedersi al centro studio per raccontare della sua ultima uscita con Debora. I due hanno rivelato di essere stata molto bene, al punto da baciarsi. Per tutta la durata del loro confronto, però, Rosanna ha deciso di sedersi di fronte a loro per poterli guardare meglio e partecipare attivamente alla conversazione. La donna è apparsa alquanto titubante sulla veridicità delle intenzioni di entrambi, specie di Alessio. Tra i due, infatti, ci sono state delle frecciatine alquanto pungenti ma, alla fine, Alessio ha deciso di continuare a frequentare Debora.

L’attenzione si è spostata su Barbara De Santi e Nicola. Tra i due le cose non stanno andando bene, sta di fatto che la dama ha ammesso di non sentirsi compresa dal cavaliere. I due hanno raccontato alcune incomprensioni che ci sono state in questi giorni, e Barbara ha fatto anche una confessione inaspettata su un problema di salute che ha. La donna ha detto di avere dei seri disturbi allo stomaco, ragion per cui non può mangiare alcune tipologie di alimenti. Ad ogni modo, i due sono apparsi incompatibili, sta di fatto che hanno categoricamente interrotto la conoscenza.

Tutti contro Gemma Galgani

Poi si è passati ad Edoardo, Gabriele e Paola. Questi ultimi due sono usciti insieme, facendo irritare parecchio Edoardo, che in precedenza aveva dato l’esclusiva alla donna. Entrambi si sono detti reciprocamente colpiti l’uno dall’altra, al punto da voler proseguire la conoscenza. Edoardo non ha apprezzato la cosa, sta di fatto che ha preso una decisione, ovvero, togliere l’esclusiva alla donna. I due si sono punzecchiati per un po’ di tempo, ma alla fine hanno ballato insieme, mostrando una certa intesa.

Tra Tiziana e Mauro, invece, le cose stanno andando a gonfie vele, sta di fatto che tra i due sono scappati anche dei baci. Il clima sentimentale, però, è stato interrotto da Gemma Galgani, la quale ha continuato ad intervenire punzecchiando i due, guadagnandosi pesanti critiche dai presenti in studio. A generare particolare sgomento sono stati soprattutto gli interventi di Tinì Cansino, la quale ha sbottato duramente contro la dama torinese. L’opinionista, che nella puntata di oggi ha fatto un po’ le veci di Tina Cipollari, ha accusato la Galgani di essere falsa, e di essersi costruita un personaggio a Uomini e Donne, ignorando completamente quello che è il senso del programma, ovvero, trovare l’amore. Della stessa opinione di Tinì sono state anche Barbara De Santi ed Elisabetta, che non hanno esitato a manifestare la loro avversione verso i comportamenti che ultimamente sta assumendo Gemma. Soprattutto Elisabetta ha attaccato Gemma invitandola a lasciare in pace Tiziana e Mauro in quanto stanno costruendo qualcosa di importante. Anche Gianni Sperti non è stato da meno, ponendo l’accento sui comportamenti che la donna ha assunto nei riguardi di Mario Lenti. A suo avviso, è alquanto surreale che una donna si disperi per un uomo con il quale non ha mai avuto alcun rapporto concreto. Gemma ha provato a difendersi da tutte queste accuse, senza ottenere grandi risultati.