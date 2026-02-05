Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda a metà marzo con una conduzione completamente rinnovata. Dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini a seguito del caso “Falsissimo” di Fabrizio Corona, le redini del reality più spiato d’Italia sono tornate nelle mani di Ilary Blasi, pronta a guidare questa nuova edizione.

I nomi vicini alla firma

Secondo quanto anticipato dal settimanale Oggi attraverso Alberto Dandolo, quattro personaggi famosi sarebbero ormai prossimi a firmare il contratto per entrare nella casa. Si tratta di nomi che erano già nella lista originale di Signorini e che hanno confermato la loro disponibilità anche per l’edizione targata Blasi.

Cicciolina (Ilona Staller) rappresenta sicuramente il nome più discusso e atteso. L’ex attrice a luci rosse ha sempre manifestato il desiderio di partecipare al reality, tanto da aver fatto un appello diretto alla stessa Ilary Blasi nel 2018: “Ilary, per favore, fai il mio nome per il reality?”. La conduttrice aveva risposto positivamente, ma qualcosa era andato storto. Ora potrebbe essere finalmente arrivato il momento giusto.

Walter Zenga, ex calciatore e personaggio televisivo, rappresenta un altro colpo importante per il cast. La sua esperienza nel mondo dello sport e la sua personalità forte potrebbero creare dinamiche interessanti all’interno della casa.

Gli altri protagonisti in arrivo

Raimondo Todaro porterà nella casa tutta la sua esperienza nel mondo della danza. L’ex maestro di Ballando con le Stelle e poi giurato di Amici ha sempre dimostrato di saper gestire le telecamere e i riflettori, caratteristiche che potrebbero renderlo un concorrente di spicco.

Francesca Manzini, comica e imitatrice, completa il quartetto dei “quasi certi”. La sua verve comica e la capacità di intrattenere il pubblico potrebbero aggiungere quella leggerezza necessaria per bilanciare le personalità più intense del cast.

Secondo alcune indiscrezioni, nella casa potremmo rivedere anche Antonella Elia, che ha già partecipato a precedenti edizioni del reality e che conosce bene le dinamiche televisive.

Il percorso travagliato di Cicciolina

Il rapporto tra Ilona Staller e il Grande Fratello Vip è stato caratterizzato da continui avvicinamenti e allontanamenti. Nel 2018 aveva criticato aspramente gli autori del programma, lamentandosi del fatto che “partecipano come famosi i cugini di secondo grado di sconosciuti e non si trova un posto per me”.

Nel 2019 sembrava che le trattative fossero finalmente andate a buon fine, con la produzione che l’aveva contattata per partecipare insieme al suo avvocato. Tuttavia, anche in quell’occasione qualcosa non aveva funzionato e il suo nome era scomparso dalla lista finale. Questa volta, con Ilary Blasi alla conduzione, potrebbe essere davvero l’occasione giusta per vedere Cicciolina varcare la famosa porta rossa.