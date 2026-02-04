Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne ci sono stati dei colpi di scena soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico. Dopo aver “perso” tutti i suoi corteggiatori, Sara Gaudenzi ha deciso di ripartire da zero e, a quanto pare, ha fatto bene. Con uno di loro, infatti, è scattato anche un bacio. In merito al Trono Over, invece, ad animare particolarmente la registrazione è stata una lite molto accesa tra Alessio Pili Stella e Gianni Sperti.

Lite accesa al Trono Over di Uomini e Donne, nuova delusione per Elisabetta

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 3 febbraio rivelano che si è partiti da Alessio Pili Stella. Il cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con Deborah, nonché con Rosanna Siino, con la quale aveva già avuto delle divergenze in precedenza. Deborah, dal canto suo, è uscita anche con Gabriele, salvo poi scoprire che l’uomo non avesse intenzione di proseguire la frequentazione. A un certo punto del dibattito, poi, si è aperta una discussione piuttosto accesa tra Gianni Sperti e Alessio Pili Stella. L’opinionista ha recriminato al cavaliere la sua scarsa trasparenza e risolutezza nel rapportarsi alle dame.

Sebastiano Mignosa, invece, è uscito con una nuova dama venuta a corteggiarlo. I due hanno raccontato di essersi scambiati anche un bacio, tuttavia, il cavaliere ha detto di non essere rimasto particolarmente entusiasta. Elisabetta, dal canto suo, ha dichiarato che avrebbe voluto raggiungere Sebastiano in Sicilia, tuttavia, alla luce degli ultimi accadimenti, ha cambiato idea tornando sui suoi passi.

Sara Gaudenzi bacia Alessio al Trono Classico di UeD, Ciro riconquista le corteggiatrici

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, nella registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne si è partiti da Ciro Solimeno. Il ragazzo è andato a riprendere sia Alessia Antonetti sia Alessia Messina ed entrambe hanno deciso di ritornare per corteggiarlo. Il tronista, così, è rimasto con quattro corteggiatrici complessivamente. Sara Gaudenzi ha portato in esterna Alessio, l’amico di Ciro che era sparito nelle registrazioni precedenti. Tra i due c’è stata molta sintonia, al punto da scambiarsi anche un bacio. Il tutto desta qualche domanda e non fa che fomentare i dubbi di chi crede che dietro l’arrivo di Alessio a Uomini e Donne possa esserci qualcosa di sospetto. Ad ogni modo, la tronista alla fine ha deciso di ballare con Mattia.