Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, quella di mercoledì 28 gennaio, per Sara Gaudenzi sono arrivati dei nuovi corteggiatori, in particolar modo uno di nome Alessio. Sin da subito è emerso che il ragazzo conoscesse già Ciro Solimeno, ma non è tutto. Subito dopo la sua presentazione, hanno iniziato a circolare in rete svariate segnalazioni volte a screditare il ragazzo dal punto di vista della serietà sentimentale.

Le innumerevoli segnalazioni sul nuovo corteggiatore di Sara Gaudenzi Alessio, e cosa c’entra Ciro Solimeno

Alessio è tra i nuovi corteggiatori di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, dato che la ragazza ha deciso di ricominciare da zero dopo che tutti i suoi spasimanti precedenti sono andati via. Ad ogni modo, il nuovo arrivato pare nasconda dei segreti. Innanzitutto, è emerso che lui e Ciro Solimeno si conoscessero già. In realtà, tra di loro c’è più di un semplice rapporto di amicizia, in quanto Alessio pare sia il titolare dell’agenzia immobiliare fondata da Ciro. I due, dunque, lavorano a stretto contatto e sono molto legati.

Già questo desta qualche sospetto, soprattutto alla luce delle confessioni fatte da Ciro sul suo precedente percorso a Uomini e Donne con Martina De Ioannon, dove i due non hanno spiccato certamente per la serietà e la correttezza. Ad ogni modo, a rendere la situazione ancora più intricata è il fatto che molte donne hanno sentito l’esigenza di rivelare a Lorenzo Pugnaloni diverse segnalazioni su Alessio. In tante hanno portato la loro testimonianza asserendo che il ragazzo fosse solito provarci con tutte. Una ha detto di essere stata illusa a chiacchiere dal ragazzo che, nel momento in cui si è reso conto che non sarebbe riuscito ad arrivare ai suoi scopi, ha lasciato perdere. Un’altra ha detto di essere stata insieme ad Alessio per quattro notti nel periodo di Capodanno, segno che, molto probabilmente, il ragazzo non sarebbe propriamente affidabile dal punto di vista sentimentale.

Il ruolo di Alessia Antonetti in tutta questa situazione

A rendere la situazione ulteriormente più ingarbugliata, poi, è il fatto che Alessio frequenti anche lui la stessa palestra di Alessia Antonetti. Sul conto della ragazza sono già emerse svariate segnalazioni, ma in queste ore ne stanno venendo a galla delle altre secondo le quali sembrerebbe che tra lei e Ciro ci sia un accordo. Sembrerebbe, infatti, che sia stato proprio Ciro a chiedere alla ragazza di venire in studio a corteggiarlo. Senza la certezza di piacergli, infatti, Alessia non sarebbe mai venuta nel programma per lui. Alessia e Ciro avrebbero tanti amici in comune, dunque è molto probabile che si vedano e si sentano anche al di fuori della trasmissione. Tali elementi non fanno altro che supportare ulteriormente le tesi di chi in questo trono non ci ha mai visto nulla di chiaro e limpido. E adesso, in tutta questa situazione poco cristallina, pare sia coinvolta anche Sara Gaudenzi.