Giovedì 5 febbraio torna su Canale 5 Striscia la notizia – La voce della presenza con una puntata ricca di ospiti d’eccezione e servizi imperdibili. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo del maestro Demo Morselli, ci accompagneranno in una serata all’insegna dell’intrattenimento e dell’inchiesta giornalistica.

Ospiti stellari in studio

La puntata vedrà protagonisti tre volti amatissimi dal pubblico televisivo. Samira Lui farà il suo grande esordio dietro al bancone di Striscia, affiancando i conduttori per tutta la serata tra battute e momenti di gioco, inclusa una rivisitata versione di Parole Parole di Mina.

Lillo sarà invece il protagonista di una coreografia ricca di gag e balletti insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle Veline. A completare il trio di ospiti ci sarà Raul Cremona nei panni del mitologico Mago Oronzo, pronto a stupire il pubblico con i suoi esilaranti e inimitabili giochi di prestigio.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il tapiro d’oro a Laura Pausini

Il terzo Tapiro d’oro della stagione – dopo quelli consegnati a Fiorello e alla coppia Zalone-Nunziante – sarà destinato a Laura Pausini. Valerio Staffelli ha intercettato la cantante a Roma per affrontare le polemiche riguardanti Gianluca Grignani e Marco Mengoni. Un momento che promette di essere particolarmente interessante per comprendere la posizione dell’artista su questa delicata questione.

Giorgio Mastrota inviato speciale

In questa puntata avremo un inviato speciale d’eccezione: Giorgio Mastrota si occuperà di chi utilizza impropriamente i “parcheggi rosa”, quelli riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini piccoli. Il re delle televendite sostituirà le classiche “merdine” di Striscia con materassi e altri gadget, mantenendo il suo inconfondibile stile che lo ha reso famoso nel mondo della televisione commerciale.

Servizi e inchieste della serata

Tra i servizi della puntata, tornerà l’esperimento sociale di Valerio Staffelli dedicato al drammatico tema dei maltrattamenti alle donne. Spazio anche a una violenta aggressione subita da Michele Macrì e dal suo operatore durante un’inchiesta sulla pesca illegale a Cirò, in provincia di Crotone.

Moreno Morello proseguirà la sua inchiesta sugli strani giri legati ai servizi di pronto intervento domestico, mentre Rajae Bezzaz si occuperà di alcune villette occupate abusivamente. Jimmy Ghione farà luce sul fenomeno delle minicar truccate, un trend pericoloso sempre più diffuso tra i giovanissimi.

Non mancheranno le incursioni di Enrico Lucci alla “prima” della Bohème al teatro dell’Opera di Roma e Giuseppe Longinotti con la nuova tappa della sua stravagante campagna elettorale a sindaco di Milano. Presenti anche Rosaria Rollo con la rubrica I Nuovi Mostri e Barbascura X, che esplorerà con la sua consueta ironia le stranezze del mondo animale.