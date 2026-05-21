La terza stagione di Nuova Scena si avvicina e Netflix ha appena svelato il trailer ufficiale. Il rap show prodotto da Fremantle torna ogni lunedì a partire dal 22 giugno, con una novità che i fan stavano aspettando: Guè al secolo Cosimo Fini, oltre 100 dischi di platino in carriera entra ufficialmente nella giuria al fianco di Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Un quartetto che, difficile negarlo, rappresenta una panoramica quasi enciclopedica del rap italiano degli ultimi vent’anni.

Questa terza edizione si presenta con nove episodi uno in più rispetto alle stagioni precedenti e una struttura rinnovata che ricorda per certi versi la formula di X Factor, almeno nella fase iniziale delle selezioni. I primi quattro episodi, disponibili dal 22 giugno, si apriranno con le audition: i concorrenti si esibiranno con brani originali e battle di freestyle, mentre i giudici si sposteranno fisicamente a Bologna, Lugano e Milano per completare lo scouting sul territorio. Ad affiancarli in queste tappe ci saranno alcuni nomi pesanti della scena: Ele A, Kid Yugi, Lazza, Neffa e Tredici Pietro.

Spunta Tutto.TV come fonte preferita su Google

Dal 29 giugno le sfide si fanno più dure, la finale il 6 luglio

Chi supererà le final audition dovrà affrontare, a partire dal 29 giugno, sfide progressivamente più intense: un cypher, una prova inedita sui sample grande novità di questa edizione e la realizzazione di videoclip. L’elemento dei featuring porterà poi i semifinalisti a duettare con alcuni tra i nomi più rilevanti della scena rap italiana, alzando ulteriormente l’asticella.

La finale è fissata per lunedì 6 luglio: uno scontro definitivo in cui un solo artista si aggiudicherà il premio di 100.000 euro. Le prime due stagioni erano state vinte rispettivamente da Kid Lost e Cuta, e il bilancio complessivo parla da solo: gli inediti dei finalisti delle prime due edizioni hanno raggiunto in totale quasi un miliardo di stream su tutte le piattaforme musicali e social, a conferma che lo show è diventato una delle vetrine più seguite per i talenti emergenti del rap italiano.

La terza stagione è scritta da Marco Curti, Matteo Lenardon, Paola Papa e Sonia Soldera, con Alessandra Colombo, Vincenzo Maiorana e Alessandra Tomaselli, per la regia di Alessio Muzi.