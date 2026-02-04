Il MasterChef Italia si prepara a portare i suoi concorrenti in un viaggio culinario senza precedenti. Giovedì 5 febbraio alle 21:15, su Sky e in streaming su NOW, la nona serata del cooking show promette di essere un’esperienza multiculturale che abbraccia tradizioni gastronomiche da ogni angolo del mondo. Con soli nove aspiranti chef rimasti in gara, la competizione si intensifica mentre i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli guidano i concorrenti attraverso prove che celebrano la diversità e l’integrazione attraverso la cucina.

Mystery box multiculturale con il progetto “roots”

La serata si aprirà con una Mystery Box davvero speciale, che trasformerà la cucina in un crocevia di culture diverse. Gli aspiranti chef dovranno cucinare “a quattro mani” insieme a nove donne provenienti da diverse parti del mondo, tutte tirocinanti del ristorante “Roots” di Modena. Questo innovativo progetto rappresenta molto più di una semplice realtà gastronomica: è un vero e proprio strumento di integrazione sociale che mira a offrire opportunità lavorative nel settore della ristorazione alle donne migranti.

Il progetto “Roots” nasce dalla visione di Caroline Caporossi e Jessica Rosval, chef canadese stellata e allieva di Massimo Bottura, che sarà presente come ospite d’eccezione durante la prova. Il ristorante modenese ha fatto della cucina un linguaggio universale, dove le ricette tradizionali diventano ponti tra culture diverse e strumenti di narrazione delle esperienze migratorie. Questa collaborazione con MasterChef Italia sottolinea come la gastronomia possa diventare un potente mezzo di condivisione e inclusione sociale.

Il ritorno di jeremy chan e la cucina nordica

L’Invention Test vedrà il tanto atteso ritorno di Jeremy Chan, chef e co-fondatore del celebre ristorante Ikoyi a Londra. Chan porterà nella Masterclass uno dei suoi piatti più iconici, sfidando i concorrenti a interpretare la sua visione culinaria innovativa. La presenza di questo rinomato chef internazionale rappresenta un’opportunità unica per gli aspiranti cuochi di confrontarsi con tecniche e sapori che hanno conquistato la scena gastronomica londinese.

Ma il vero viaggio culinario continuerà con una spettacolare Prova in esterna che porterà il programma direttamente in Norvegia. Qui i concorrenti avranno l’opportunità di scoprire i segreti della cucina nordica, un movimento gastronomico che negli ultimi anni ha rivoluzionato il panorama culinario mondiale. La cucina nordica, con la sua filosofia basata su ingredienti locali, sostenibilità e tecniche innovative, ha conquistato il riconoscimento dei critici gastronomici internazionali, trasformando i paesi scandinavi in una delle destinazioni più ambite per gli appassionati di alta cucina.

Sostenibilità e impegno sociale

L’episodio si concluderà con un Pressure Test dedicato al gelato, sotto la guida del maestro gelatiere Carlo Guerriero. Per qualcuno dei concorrenti, questa potrebbe essere l’ultima fermata del loro viaggio in MasterChef Italia. Il programma continua a dimostrare il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale, collaborando dal 2013 con Last Minute Market per recuperare le eccedenze alimentari e destinarle alla Onlus “Opera Cardinal Ferrari” di Milano.

La produzione ha ottenuto importanti certificazioni, diventando la prima realtà al mondo a ricevere la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Questo riconoscimento testimonia l’approccio responsabile del programma nella gestione degli sprechi alimentari e nell’adozione di pratiche eco-sostenibili, dall’utilizzo di materiali compostabili alla riduzione dell’impatto ambientale durante le riprese.