Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione che è stata effettuata il 2 febbraio 2026 rivelano che al Trono Over ci sono state molte discussioni, che hanno portato tre coppie a interrompere la conoscenza. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha dovuto rincorrere le sue corteggiatrici, mentre Sara Gaudenzi è apparsa molto in sintonia con un ragazzo nuovo.

Anticipazioni Trono Over UeD: tre coppie al capolinea

La registrazione del 2 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con un blocco dedicato a Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. Il cavaliere ha accettato di conoscere nuove dame venute per lui, ed Elisabetta è rimasta profondamente delusa. La donna ha rivelato di non essere più disposta a tollerare questi comportamenti da parte di Sebastiano, ragion per cui ha preferito interrompere la conoscenza se lui non è disposto a darle l’esclusiva. Passando a Sabrina Zago, invece, la dama ha deciso di chiudere la conoscenza con Nicola. La protagonista è rimasta male del fatto che il cavaliere stia frequentando un’altra dama di nome Atlanta. Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, la donna ha interrotto la conoscenza con Ciro, l’uomo che era venuto a corteggiarla qualche puntata fa.

Spoiler Trono Classico Uomini e Donne: Ciro rincorre le corteggiatrici, Sara fa una nuova conoscenza

In merito al Trono Classico, invece, le anticipazioni della scorsa registrazione di Uomini e Donne riportate su Lollo Magazine rivelano che Ciro Solimeno è andato a riprendere tutte e quattro le corteggiatrici che erano andate via in precedenza. Elisa e Martina hanno deciso di ritornare in studio, mentre le due Alessia no. Ciro ha manifestato l’intenzione di andare a riprendere anche loro per farle tornare. Sara Gaudenzi è uscita con un ragazzo nuovo di nome Mattia. I due si sono trovati molto bene e, malgrado la conoscenza sia agli albori, entrambi sono apparsi molto coinvolti e propositivi. Per quanto riguarda Alessio, l’amico di Ciro sul quale sono emerse tantissime segnalazioni, il ragazzo non era presente tra i corteggiatori, non si sa se abbia abbandonato il programma oppure no.