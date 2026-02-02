L’attore turco Can Yaman è ufficialmente il primo co-conduttore annunciato per il Festival di Sanremo 2026. La notizia è arrivata direttamente da Carlo Conti, che con la sua consueta ironia ha svelato il casting attraverso un post su Instagram che ha fatto il giro del web.

L’annuncio di Carlo Conti tra ironia e intelligenza artificiale

Il direttore artistico del Festival ha scelto una modalità originale per svelare il primo tassello del cast. Utilizzando l’intelligenza artificiale, Conti si è trasformato in “Carlokan”, un alter ego di Sandokan, pubblicando una foto che lo ritrae nelle vesti del celebre personaggio di Emilio Salgari. Nella bio della foto, una laconica ma eloquente descrizione: “co-co“, abbreviazione di co-conduttore, che ha immediatamente fatto capire ai fan di cosa si trattasse.

Questo annuncio conferma che la serata inaugurale del Festival vedrà sul palco dell’Ariston un trio d’eccezione: Carlo Conti affiancato da Laura Pausini e proprio Can Yaman. L’attore turco, che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico italiano con le sue interpretazioni televisive, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla sua partecipazione.

Il cast in costruzione e le indiscrezioni

Mentre il primo co-conduttore è stato ufficializzato, restano ancora da scoprire i nomi che accompagneranno Conti nelle quattro serate successive. Le voci di corridoio sono numerose e spaziano tra volti noti della televisione italiana. Tra i nomi più gettonati circolano quelli di Sabrina Ferilli, Achille Lauro, Luca Argentero, Stefano De Martino, Brenda Lodigiani e Virginia Raffaele.

Tuttavia, non è ancora chiaro se questi personaggi saliranno sul palco dell’Ariston nel ruolo di co-conduttori o semplicemente come ospiti. La strategia di Conti sembra essere quella di mantenere il suspense fino all’ultimo, dosando gli annunci per tenere alta l’attenzione mediatica.

Sanremo 2027: Carlo Conti verso la riconferma?

Nonostante l’edizione 2026 non sia ancora iniziata, si parla già del Festival di Sanremo 2027. Williams Di Liberatore, direttore Rai, intercettato dai giornalisti durante le riprese dello spot “Tutti Cantano Sanremo” in Piazza di Spagna a Roma, ha lasciato aperta la possibilità di una riconferma di Carlo Conti anche per il prossimo anno.

“Parliamo di un vero diamante per l’azienda“, ha dichiarato Di Liberatore, definendo il presentatore “parte integrante del patrimonio Rai“. Il dirigente ha inoltre elogiato il lavoro svolto per l’edizione 2026: “Sta facendo un lavoro eccellente, costruendo un Festival equilibrato ma allo stesso tempo ricco, fondato sul ritorno delle belle canzoni“.