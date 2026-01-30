La tv italiana si prepara a un ritorno esplosivo: il Grande Fratello tornerà a marzo con Ilary Blasi alla conduzione, ma con una novità che sta già facendo discutere. Tra i possibili concorrenti spunta il nome di Emanuele Caselli, giovane modello marchigiano che potrebbe rappresentare il volto nuovo di questa edizione rinnovata.

Chi è Emanuele Caselli: dal concorso di bellezza ai social

Emanuele Caselli è nato ad Ascoli Piceno e a soli 20 anni ha conquistato il titolo de Il Più Bello d’Italia nel 2023. Questo successo gli ha aperto le porte del mondo della moda, trasformandolo in un fotomodello affermato e permettendogli di costruire una solida presenza sui social media, dove conta quasi mezzo milione di follower.

Ma Caselli non si limita solo alla bellezza e alla moda. Il giovane marchigiano ha anche tentato la strada della musica, incidendo tre canzoni: Anima, Spine e Scaldami. Anche se i numeri degli ascolti sono ancora modesti (circa 12 ascoltatori nell’ultimo mese), la sua agenzia lo descrive come un “giovane artista poliedrico che spazia dalla musica, al mondo social, alla moda con un timbro sempre fresco ed originale”.

Quello che rende particolare Caselli nel panorama dei possibili concorrenti è che rappresenta l’unico tra i nove aspiranti “filler” a non aver mai fatto televisione. Una caratteristica che potrebbe renderlo particolarmente interessante per gli autori del reality, sempre alla ricerca di volti nuovi e genuini.

Il cast segreto di Alfonso Signorini

Secondo le rivelazioni di Davide Maggio, Alfonso Signorini aveva già preparato un cast esplosivo di 34 nomi per la sua edizione del Grande Fratello Vip, tutti approvati da Pier Silvio Berlusconi. La lista comprendeva 23 vip confermati, 2 nomi incerti e 9 profili meno noti pensati come concorrenti “filler” – la componente a basso costo del cast.

Tra i nomi più altisonanti figuravano Alessandra Mussolini, Ilona Staller, Antonella Elia, Raimondo Todaro, Walter Zenga e Donatella Rettore. Ma anche volti noti del mondo televisivo come Armando Incarnato, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri di Uomini e Donne, oltre agli attori turchi di Terra Amara Enes Atak e Sahin Vural.

I nove concorrenti “filler”, tra cui Emanuele Caselli, includevano anche nomi già noti al pubblico televisivo: Cosmary Fasanelli (ex Velina e ballerina di Amici), Megghi Galo (ex corteggiatrice di Uomini e Donne), Ibiza Altea (Too Hot To Handle Italia) e i fratelli Jhonatan e Christian Mujica.

Le innovazioni mancate di Signorini

Signorini aveva in mente anche alcune significative novità per il format. La più interessante riguardava la struttura del programma: i concorrenti sarebbero entrati nella casa circa una settimana prima del debutto televisivo, con diretta 24/7 su Mediaset Extra. La puntata sarebbe stata divisa in due parti: una tradizionale e una seconda dedicata a un talk con esperti e commentatori, oltre ad amici e parenti dei concorrenti.

Con il cambio di conduzione da Signorini a Ilary Blasi, resta da vedere quanti di questi nomi verranno confermati. Il programma andrà in onda per sole sei settimane a partire da metà marzo, con un format dichiarato “rinnovato” e “più intenso”. Emanuele Caselli potrebbe essere uno dei volti che accompagneranno questo nuovo corso, portando freschezza e autenticità in una casa che si prepara a riaprire le sue porte.