Questa settimana a Uomini e Donne avremo modo di assistere a diversi episodi degni di nota, sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. Una dama farà delle avance molto colorite ad un cavaliere, un’altra rivelerà i suoi sentimenti, e non mancheranno scontri e momenti concitati. Tra i giovani, invece, ci saranno degli addii e delle confessioni spiazzanti.

Spoiler Trono Over Uomini e Donne: confessioni bollenti, dichiarazioni e liti

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 26 al 30 gennaio 2026 rivelano che si partirà da Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. I due si stanno frequentando, e le cose sembreranno decollare, tuttavia, l’arrivo di una nuova dama spezzerà le convinzioni di Elisabetta. La nuova dama si chiamerà Manuela, e Sebastiano deciderà di tenerla, cosa che farà molto arrabbiare Elisabetta. In studio ci saranno delle discussioni molto accese, la nuova arrivata arriverà addirittura a dichiarare che si sarebbe voluta “sbranare” il cavaliere tanto che l’attrae, al punto da dargli un bacio a stampo a centro studio. Elisabetta, invece porrà Sebastiano dinanzi una scelta. Dopo una discussione estenuante, lui dirà di voler eliminare Manuela, ma per Elisabetta sarà troppo tardi quindi, deciderà di interrompere la conoscenza. Magda, intanto, non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti per Sebastiano, sta di fatto che lascerà intendere di tenerci ancora scoppiando a piangere per lui. Successivamente, però, cambierà idea e accetterà di dare una nuova chance al cavaliere.

Gemma Galgani attacca Mario Lenti, salta un’uscita

Gemma Galgani, invece, uscirà con un nuovo cavaliere, ma si noterà il suo mancato interesse nei suoi riguardi, per tale ragione, verrà molto attaccata in studio, anche da Elisabetta. La Galgani, inoltre, attaccherà anche Mario Lenti per alcune rivelazioni fatte da lui a Verissimo. Rosanna Siino e Alessio Pili Stella usciranno insieme e ci saranno anche dei baci. Lui, però continuerà a mostrarsi particolarmente frenato a causa di Giuseppe Molonia. La dama, allora, lo inviterà a superare questa cosa se è interessato a proseguire la conoscenza con lei. Edoardo sta uscendo con Paola, ma per lui arriverà Sabrina, che deciderà di tenere. Paola rimarrà molto male, sta di fatto che tra i due ci saranno degli screzi. Lui, inoltre, chiederà anche il numero a Lucia, ma lei lo rifiuterà. Lanfranco, poi, proporrà a Cinzia M. di uscire dal programma insieme, ma lei rifiuterà in quanto non si sentirà ancora pronta a compiere questo passo così importante.

Anticipazioni Trono Classico UeD: Sara Gaudenzi “perde” un altro corteggiatore, caos al trono di Ciro Solimeno

Passando al Trono Classico di UeD, invece, Sara Gaudenzi si troverà dinanzi una situazione complessa. Dopo Jakub Bakkour, anche Marco Veneselli manifesterà la sua intenzione di andare via. Il ragazzo dirà di non sentirsi più vincolato a rimanere nel programma e lei lo lascerà andare. Per contro, invece, la ragazza dirà di voler andare a riprendere Jakub. Le cose con Simone procederanno bene sta di fatto che i due faranno un’esterna molto piacevole.

Al Trono di Ciro Solimeno scoppierà il caos. In studio le corteggiatrici prenderanno di mira Alessia Antonetti, che sarà accusata di essere falsa e costruita. Inoltre, però, emergerà anche un dettaglio sgradevole sulla ragazza. In una scorsa puntata di UeD, quando Ciro scelse di ballare con un’altra ragazza, lei disse “schifo”, cosa che quando il tronista scoprirà, rimarrà molto deluso. Con la corteggiatrice Elisa, invece, verranno fatti dei passi in avanti. Ad ogni modo, durante le varie puntate che saranno trasmesse nel corso di questa settimana, si scoprirà anche un fatto inedito. Ciro registrerà un video con la redazione del programma durante il quale rivelerà che durante il trono di Martina De Ioannon i due si sentivano al di fuori della redazione. Solimeno si sentirà così in colpa e in difetto, al punto da palesare l’intenzione di lasciare il programma, Maria De Filippi lo spronerà a cambiare idea, ma lui dirà di volerci riflettere. La registrazione in cui Ciro farà questa confessione sarà anche quella in cui Cristiana Anania farà la sua scelta ma, molto probabilmente, il tutto sarà mandato in onda la prossima settimana.