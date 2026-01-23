A distanza di cinque mesi dall’inizio del suo percorso nello studio di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha ripreso finalmente possesso dei suoi social, ed ha deciso di pubblicare una carrellata di foto di questa esperienza e una dedica speciale a tutte le persone che ne hanno fatto parte. In tanti si erano chiesti per quale ragione il ragazzo non fosse ancora tornato sui social dopo la messa in onda della scelta. Ebbene, questo ritorno tardivo è stato dovuto al fatto che Flavio abbia impiegato un po’ prima di riprendere possesso del suo account.

Le parole di Flavio Ubirti dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne

Flavio Ubirti ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Nicole Belloni. La sua esperienza nel programma è stata tra le più esemplari in quanto il ragazzo si è sempre distinto per la sua gentilezza, cosa che è stata notata e menzionata anche da Maria De Filippi e dalla redazione. Ebbene, a quanto pare, la stima è reciproca, in quanto Flavio, nel momento in cui ha preso pieno possesso dei suoi social, ha deciso di scrivere un lungo post di ringraziamento su Instagram in cui ci ha tenuto a manifestare tutta la sua devozione per coloro che hanno reso possibile questa esperienza. I suoi ringraziamenti sono andati a Maria De Filippi e a tutto il suo staff, ma non solo. Flavio ha voluto ringraziare anche tutte le persone che da casa hanno seguito e sostenuto la sua avventura nel programma. Inoltre, Ubirti ha ammesso di aver conosciuto delle ragazze splendide, due in particolare, ovvero Nicole Belloni, la sua scelta, e Martina Cardamone, che di recente ha rilasciato un’intervista, la quale per una buona metà del percorso era la papabile scelta, così come rivelato da lui durante la scelta.

La risposta di Gianni Sperti e come va con Nicole Belloni

Tirando le somme, dunque, Flavio Ubirti ha rivelato di conservare uno splendido ricordo di tutta questa esperienza. Al di sotto del post di ringraziamenti, sono stati tanti i commenti pervenuti, tra cui anche quello di Gianni Sperti, che ha sempre ammesso di nutrire una certa simpatia per il ragazzo. L’opinionista ha commentato con un cuore. Manca, invece, l’intervento di Tina Cipollari, che in più occasioni in studio ha manifestato la sua preferenza nei riguardi di Flavio. Per quanto riguarda il rapporto con Nicole, invece, l’ex tronista ha ammesso di essere felicissimo della scelta compiuta. Le cose tra i due stanno proseguendo a gonfie vele, come lo dimostrano i contenuti che entrambi stanno condividendo sui social in questi giorni. I due ragazzi, inoltre, domani, sabato 24 gennaio 2026, saranno ospiti a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove racconteranno i dettagli di questo primo mese insieme.