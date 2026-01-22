All’inizio di questa settimana è andata in onda la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne che, tuttavia, è stata registrata lo scorso 15 dicembre. Da quell’evento, dunque, è passato più di un mese e, a distanza del tempo trascorso, Martina Cardamone ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato a freddo le sue emozioni e cosa pensa di quella che è stata la scelta di Flavio, ma non solo. Martina ha anche rivelato cosa farebbe nel caso in cui le venisse proposto il Trono.

Martina svela il vero motivo per cui Flavio Ubirti avrebbe scelto Nicole Belloni a Uomini e Donne

Martina Cardamone ha rilasciato un’intervista nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, in cui ha svelato le sue emozioni a distanza di un mese dalla registrazione della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. La ragazza ha detto di essersi ripresa dopo la batosta subita. Nel corso di questo mese si è trovata ad affrontare svariate situazioni complesse, legate soprattutto alla sua famiglia, cosa che le ha permesso di ridimensionare un po’ il tutto, e riprendere in mano la sua vita.

La giovane, però, non ha potuto fare a meno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa in merito all’epilogo che ha preso la sua esperienza nel programma. Martina ha ammesso di conoscere il reale motivo per cui Flavio abbia optato per Nicole Belloni. Durante le ultime esterne, la ragazza ha avuto come la percezione che Ubirti si sia lasciato un po’ intimorire dal suo carattere forte, a fronte di uno un po’ più remissivo come quello di Nicole. In secondo luogo, poi, Martina ha detto che Flavio spesso le chiedeva informazioni su come raggiungere la sua città, lasciando intendere una certa preoccupazione per la distanza che li separava. Alla luce di questo, la Cardamone è convinta che Flavio abbia compiuto una scelta di testa e non di cuore.

Martina Cardamone accetterebbe il Trono di UeD? La risposta, e commenti sugli altri tronisti

Nel corso dell’intervista, poi, Martina Cardamone ha svelato anche che cosa farebbe nel caso in cui le dovesse essere offerto il Trono. Attualmente, dopo le scelte di Flavio Ubirti e di Cristiana Anania, si sono liberate due postazioni. Inoltre, anche il percorso di Sara Gaudenzi vacilla a seguito degli ultimi accadimenti, quindi, la ricerca di nuovi tronisti è piuttosto urgente. Pertanto, se Maria De Filippi le dovesse dare questa opportunità, lei accetterebbe molto volentieri. Questo, sia perché è passato un mese dalla scelta, ma anche perché crede che ci sia anche per lei la possibilità di trovare l’amore.

Infine, poi, Martina ha commentato anche il percorso degli altri tronisti. Su Cristiana Anania, ha ammesso che si aspettava che scegliesse Ernesto Passaro. Su Ciro Solimeno, è rimasta un po’ delusa che stia vivendo questo percorso nell’ombra dell’ex Martina De Ioannon. Su Sara Gaudenzi, in conclusione, ha ammesso di essersi ricreduta sul suo conto, e di sperare che non abbandoni il Trono, ma riesca a trovare la persona giusta nel programma.