Il celebre tg satirico di Canale 5 si prepara a tornare con una serata speciale ricca di novità e ospiti d’eccezione. Striscia la notizia inaugura la sua nuova stagione con uno studio completamente rinnovato e una formula che promette di sorprendere il pubblico con contenuti inediti e approfondimenti sociali di grande attualità.

Il cast della prima serata

La conduzione è affidata ancora una volta alla coppia consolidata di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che quest’anno saranno accompagnati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. L’atmosfera dello studio rinnovato farà da cornice a una puntata che si preannuncia particolarmente ricca di contenuti.

Tra gli ospiti più attesi della serata spicca Alessandro Del Piero, che vestirà i panni inediti del supereroe “Capitan Alex”. Al suo fianco, la criminologa Roberta Bruzzone sarà protagonista dello speciale “Striscia Criminale”, dove indagherà su un presunto crimine che coinvolge proprio i due conduttori. L’inviato Jimmy Ghione contribuirà all’indagine intervistando la presunta vittima, Valerio Merola.

Non mancherà il trasformista Dario Ballantini, che interpreterà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre Maria De Filippi farà un’apparizione eccezionale insieme a Tina Cipollari e Giovannino nel ruolo inedito di inviata del tg satirico.

Inchieste e approfondimenti sociali

La prima puntata della nuova stagione si distingue per i suoi contenuti di approfondimento sociale. Particolarmente significativo sarà l’esperimento sociale condotto da Valerio Staffelli sui maltrattamenti, un tema purtroppo sempre più presente nella cronaca quotidiana. Utilizzando telecamere nascoste, l’inviato documenterà le reazioni delle persone comuni che assistono a una scena di violenza psicologica tra un ragazzo e la sua mamma anziana.

Destinato a suscitare dibattiti sarà il servizio di Luca Abete sul fenomeno dei neomelodici nel Sud Italia. L’inchiesta si concentra su come questi artisti vengano invitati alle feste per bambini nonostante le loro canzoni esaltino stili di vita criminali e inneggino alla malavita e all’uso delle armi.

Sul fronte più leggero, Rajae Bezzaz presenterà una storia particolare da un rifugio per cani in provincia di Como, dove sono gli animali a scegliere le persone che si prenderanno cura di loro, ribaltando completamente la dinamica tradizionale dell’adozione.

Rubriche e momenti di intrattenimento

La serata includerà anche le rubriche storiche del programma. Rosaria Rollo condurrà “I nuovi mostri”, dedicata al meglio del peggio della televisione italiana, mentre Cristiano Militello presenterà live “Striscia il cartellone”. Non mancherà Barbascura X con un filmato che unisce scienza e comicità, questa volta dedicato al mondo delle scimmie.

Giuseppe Longinotti porterà il suo contributo dalle strade di Milano, proponendosi come candidato sindaco e approfittando del ruolo per ottenere vari favori dai cittadini. Enrico Lucci, con il suo stile inconfondibile, interferirà invece con le celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta.

Il momento più atteso rimane la consegna del primo Tapiro d’oro della stagione, personalizzato per l’occasione con strass e papillon, che andrà a Rosario Fiorello per il suo 28esimo riconoscimento da parte del programma di Antonio Ricci.